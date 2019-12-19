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Преступления Происшествия

В Самаре разыскивают напавшего в подъезде на женщину развратника

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении против половой неприкосновенности, совершенном в отношении 23-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник напал на самарчанку 4 ноября, примерно в 21:15, в подъезде дома № 19 по ул. 22 Партсъезда.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На месте происшествия провели осмотр, поквартирные обходы близлежащих домов, торговых и общественных организаций. В результате правоохранители установили приметы и составили со слов потерпевшей портрет подозреваемого.

По данным полицейских ему на вид 25-35 лет, рост 180-185 см, среднее телосложение, славянская внешность, плоское лицо, сплющенный нос, глаза расположены далеко друг от друга, редкие зубы.
Злоумышленник был одет в матерчатую куртку горчичного цвета с капюшоном, серый вязаный свитер с высоким воротом, вязаную шапку и черные кожаные перчатки.

Сейчас стражи порядка ищут очевидцев и владельцев транспорта с видеорегистраторами, которые могли находиться рядом с местом происшествия.

Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Стражи порядка продолжают разыскивать подозреваемого и устанавливать обстоятельства произошедшего.

Полицейские просят возможных очевидцев произошедшего, а также всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении, не оставаться безучастными и обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам (846) 373-74-06, 8937062700, 8-9370-627007 или 020 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется.

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