В Самаре разыскивают напавшего в подъезде на женщину развратника

В Самаре полицейские разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении против половой неприкосновенности, совершенном в отношении 23-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник напал на самарчанку 4 ноября, примерно в 21:15, в подъезде дома № 19 по ул. 22 Партсъезда.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На месте происшествия провели осмотр, поквартирные обходы близлежащих домов, торговых и общественных организаций. В результате правоохранители установили приметы и составили со слов потерпевшей портрет подозреваемого.

По данным полицейских ему на вид 25-35 лет, рост 180-185 см, среднее телосложение, славянская внешность, плоское лицо, сплющенный нос, глаза расположены далеко друг от друга, редкие зубы.

Злоумышленник был одет в матерчатую куртку горчичного цвета с капюшоном, серый вязаный свитер с высоким воротом, вязаную шапку и черные кожаные перчатки.

Сейчас стражи порядка ищут очевидцев и владельцев транспорта с видеорегистраторами, которые могли находиться рядом с местом происшествия.

Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Стражи порядка продолжают разыскивать подозреваемого и устанавливать обстоятельства произошедшего.