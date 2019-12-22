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ЖКХ и благоустройство Общество

Стало известно, насколько поднимутся тарифы на воду в 2020 году

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, как поднимутся тарифы на воду с начала 2020 года. Об этом сообщает департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Так, с 1 июля питьевая вода станет стоить 35,08 руб. (вместо 31,6 руб. сейчас), а водоотведение — 19,3 руб. (вместо 17,39 рублей).

Следующее повышение нужно ожидать с 1 июля 2021 года. Вода станет стоить 36,48 руб., а водоотведение — 20,08 рублей.

Напомним, раньше сообщалось, что тарифы на водоснабжение и водоотведение в Самаре в ближайшие годы могут расти по 10-12% в год. В "РКС" пояснили, что тарифы формируются исходя из инвестиционной программы. Сейчас финансовая модель предусматривает, что в ближайшие пять лет СКС освоит 4,5 млрд рублей.

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