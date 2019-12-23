В Самарской области заработает "Экологический патруль"

В 2020 году в Самарской области стартует проект "Экологический патруль", участниками которого станут школьники, интересующиеся вопросами экологии и сохранения природы родного края. Об этом рассказали представители Самарского областного детского эколого-биологического центра на совещании Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Из 45 регионов, заявивших о желании реализовать проект на своей территории, на федеральном уровне был отобран 21. Региональным оператором по реализации научно-образовательного общественно-просветительского проекта "Экологический патруль" стал Самарский областной детский эколого-биологический центр. "Газпром трансгаз Самара" выступил в качестве социального партнера.

На первом — отборочном — этапе пройдет конкурс ученических исследовательских работ на актуальные экологические темы. По его результатам в Самарской области будет выбрано 50 школьных команд, в каждой по 3 — 5 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Эти команды станут "экологическими патрулями", которые будут мониторить состояние окружающей среды там, где они живут. Для этого школьники получат специально разработанные для проекта "экорюкзачки". С помощью мобильных портативных устройств ребята смогут делать замеры качества воздуха, воды и почвы. Регулярный мониторинг даст картину изменений, происходящих в регионе.

— При выборе школьных команд мы будем учитывать заинтересованность ребят и их погруженность в проблемы экологии, — рассказала Ирина Рожек, заведующая информационно-методическим отделом Самарского областного детского эколого-биологического центра. — Важно, чтобы в своей исследовательской работе они не только озвучили проблему, но и предложили, как ее решить. Нам нужны активные и неравнодушные ребята, которые смогут в дальнейшем вести и развивать проект.

Мониторинг окружающей среды — не единственная задача, которая будет стоять перед экологическими патрулями. При найденных нарушениях ребята будут работать с контрольно-надзорными органами в области охраны окружающей среды, информируя их и помогая решить проблему.

— Это очень своевременный и нужный проект, который мы не могли не поддержать, — прокомментировал Денис Неретин, начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения "Газпром трансгаз Самара". — Формирование у подростков ответственного отношения к состоянию природы своего края — залог будущих изменений к лучшему. В своей деятельности наша компания руководствуется принципами экологически ответственного управления производством. Здорово, если подрастающее поколение подхватит идею ответственности за свои действия и за мир, в котором они живут.