Тарифы на вывоз мусора вырастут в июле 2021 года

Установлены тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "ЭкоСтройРесурс" до конца 2022 года. Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона опубликован на сайте правительства области.

Так, согласно принятому решению, тариф в 2020 г. и первой половине 2021 г. для населения сохранится на действующем уровне — 598,16 руб. за куб. метр.

С 1 июля 2021 г. предусмотрен рост до 618,17 руб. за куб. м, а в июле 2022 г. тариф увеличится до 638,95 руб. за куб. метр. Это несколько меньше, чем предусматривалось проектом приказа, публиковавшимся для общественной экспертизы - там рост планировался до 620,87 руб. и 645 рублей.

Напомним, в начале октября областной суд удовлетворил иск депутатов и общественников и отменил приказы, которыми были установлены тарифы на вывоз мусора. Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими.

Однако в декабре Четвертый Апелляционный суд общей юрисдикции отменил это решение. Определение суда вступило в силу с момента оглашения.