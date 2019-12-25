Задержанный на рыбацком стане мигрант-нелегал из Узбекистана пытался подкупить полицейских и попал по статью

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в покушении на дачу взятку должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, подозреваемого обнаружили в конце ноября 2019 г. сотрудники транспортной полиции во время профилактических мероприятий по пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов на одном из рыболовецких станов в п. Луначарский Ставропольского района.

Тогда проверка показала, что у него отсутствует регистрация на территории РФ, что является основанием для составления административного протокола по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

"Понимая, что за данное нарушение грозит выдворение из страны, иностранный гражданин предпринял попытку уйти от административной ответственности и предложил за свою свободу сотруднику Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте взятку в размере 15 тыс. руб., — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. — Тем самым иностранец лишь усугубил свое положение. Теперь он понесет не только административную, но и уголовную ответственность".

В отношении нелегала было возбуждено уголовное дело. Сейчас он содержится в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано заместителем Куйбышевского транспортного прокурора законным и обоснованным. Ход расследования уголовного дела взят транспортным прокурором под личный контроль.