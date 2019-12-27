16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Газпром газораспределение Самара" выполнил капремонт газораспределительных станций в Приволжском и Камышлинском районах СИБИНТЕК отметил 20-летний юбилей Андрей Кислов: "Намерен сосредоточиться на работе в губдуме" "Газпром межрегионгаз Самара" возглавил Виталий Коротких В ближайшие годы в Самарской области расширится сеть метановых автозаправок

Газовая отрасль ТЭК

"Газпром газораспределение Самара" выполнил капремонт газораспределительных станций в Приволжском и Камышлинском районах

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В двух райцентрах Самарской области — Приволжском и Камышлинском — в этом году появились современные газораспределительные (ГРС) станции. Это позволило сделать цифровой всю технологическую цепочку. Данные в режиме онлайн поступают на пульт центральной диспетчерской в Самаре.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Газораспределительная станция является ключевым звеном для обеспечения топливом конечных потребителей. На ГРС магистральный газ высокого давления доводят до необходимых параметров для последующей подачи в распределительные сети. "Голубому топливу" придают свойственный запах и понижают давление. Данные процессы называются одорирование и редуцирование.

В результате реконструкции, которую осуществила компания "Газпром газораспределение Самара", обе ГРС увеличили эффективность работы, сведя к минимуму риск возникновения аварийных ситуаций на объектах магистральной транспортировки газа, а для жителей двух районов области повышен уровень надежности и безопасности газоснабжения.

Реконструкцией газораспределительных станций высокого давления — новый вид деятельности для ООО "Газпром газораспределение Самара", до 2019 г. оно их не выполняло.

К объектам магистрального транспорта газа изначально предъявляются другие требования по аттестации, оборудованию и компетенциям. Поэтому до начала работ компания получила специальные допуски.

"Компания "Газпром газораспределение Самара" получила все необходимые допуски и разрешения в ПАО "Газпром", закупила соответствующее оборудование и обучила персонал. И в течение строительного сезона 2019 года мы выполнили эти работы. Мы доказали себе в первую очередь и нашим клиентам, что можем работать на объектах магистрального транспорта, и можем делать такие объекты не только по Самарской области, но и по всей России", — прокомментировал генеральный директор компании Виталий Коротких.

Реконструкция двух ГРС прошли в рамках инвестиционной программы компании "Газпром" по повышению надежности и исключению аварийных ситуаций на объектах газовой инфраструктуры.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5