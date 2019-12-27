"Газпром газораспределение Самара" выполнил капремонт газораспределительных станций в Приволжском и Камышлинском районах

В двух райцентрах Самарской области — Приволжском и Камышлинском — в этом году появились современные газораспределительные (ГРС) станции. Это позволило сделать цифровой всю технологическую цепочку. Данные в режиме онлайн поступают на пульт центральной диспетчерской в Самаре.

Газораспределительная станция является ключевым звеном для обеспечения топливом конечных потребителей. На ГРС магистральный газ высокого давления доводят до необходимых параметров для последующей подачи в распределительные сети. "Голубому топливу" придают свойственный запах и понижают давление. Данные процессы называются одорирование и редуцирование.

В результате реконструкции, которую осуществила компания "Газпром газораспределение Самара", обе ГРС увеличили эффективность работы, сведя к минимуму риск возникновения аварийных ситуаций на объектах магистральной транспортировки газа, а для жителей двух районов области повышен уровень надежности и безопасности газоснабжения.

Реконструкцией газораспределительных станций высокого давления — новый вид деятельности для ООО "Газпром газораспределение Самара", до 2019 г. оно их не выполняло.

К объектам магистрального транспорта газа изначально предъявляются другие требования по аттестации, оборудованию и компетенциям. Поэтому до начала работ компания получила специальные допуски.

"Компания "Газпром газораспределение Самара" получила все необходимые допуски и разрешения в ПАО "Газпром", закупила соответствующее оборудование и обучила персонал. И в течение строительного сезона 2019 года мы выполнили эти работы. Мы доказали себе в первую очередь и нашим клиентам, что можем работать на объектах магистрального транспорта, и можем делать такие объекты не только по Самарской области, но и по всей России", — прокомментировал генеральный директор компании Виталий Коротких.

Реконструкция двух ГРС прошли в рамках инвестиционной программы компании "Газпром" по повышению надежности и исключению аварийных ситуаций на объектах газовой инфраструктуры.