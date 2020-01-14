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Финансы Экономика и бизнес

Самарская область на третьем месте по банкротству физических лиц в РФ

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская область находится на третьем месте среди городов Российской Федерации по банкротству физических лиц, пишет kommersant.ru со ссылкой на Федресурс.

По итогам 2019 г. зафиксирован более чем полуторакратный рост числа банкротств физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей). Количество граждан-банкротов выросло до 68,98 тыс.— это на 56,8% больше, чем было в 2018 году. 

В абсолютных цифрах больше всего граждан банкротится в Москве (5,09 тыс. человек), на втором месте — Московская область (4,32 тыс.), далее — Самарская (3 тыс.) и Свердловская области (2,88 тыс.), Санкт-Петербург (2,82 тыс. человек). Максимальное число несостоятельных граждан в относительном измерении — в Калмыкии (112 человек на 100 тыс. населения), в Пензенской и Вологодской областях — 111 и 102 человека соответственно. Меньше всего в 2019 году банкротились в Магаданской области (28 человек), Севастополе (27), Ингушетии (17), в Чечне (14) и на Чукотке (всего один человек). Ни одного банкротства не зафиксировано в Ненецком автономном округе, в Читинской области и в городе Байконур.

По статистике, граждане в основном банкротятся по собственной инициативе — в 90,7% дел (по заявлению кредиторов в 7,5%, по требованию ФНС России — в 1,7%). На несостоятельности же юрлиц настаивают кредиторы — в 78,6% случаев и ФНС — в 11,4%. По собственному желанию и желанию работников банкротятся 8,8% и 0,6% компаний соответственно.

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