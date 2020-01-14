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Преступления Происшествия

Жителя пос. Алексеевка подозревают в незаконном получении выплат за ликвидацию чернобыльской катастрофы

КИНЕЛЬ. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинеле возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, житель пос. Алексеевка в 1999 г. представил в Главное управление труда администрации Самарской области подложные документы для получения удостоверения ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Якобы благодаря обману мужчина за 19 лет получил выплаты - 526566 рублей (это 27714 руб. в год и около 2,3 тыс. руб. в месяц).

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