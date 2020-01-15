В Самаре врача призывной комиссии подозревают в получении взятки

10 января следственный отдел по Промышленному району Самары областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки в крупном размере.

Под подозрение попал член призывной комиссии отдела военного комиссариата Самарской области по Советскому и Железнодорожному районам. Предположительно, он за деньги должен был "посодействовать" в незаконном освобождении двух человек от призыва на военную службу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По версии правоохранителей, врач призывной комиссии руководил медицинским освидетельствованием призывников и принимал экспертное решение о годности к военной службе. 17 октября 2019 г., с 17:00 до 17:15, около дома № 121 по ул. Свободы он якобы получил взятку 230 тыс. руб. за освобождение от призыва двух человек. Предположительно, врач должен был поставить им такой диагноз, из-за которого их признают ограниченно годными к военной службе и выдадут военные билеты.

Сейчас по уголовному делу проводят следственные действия.