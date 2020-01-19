В Жигулевске задержали иностранца с поддельными водительскими правами

В Жигулевске сотрудники ДПС задержали 33-летнего жителя одной из соседних республик, предъявивших инспекторам для проверки поддельное водительское удостоверение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В январе текущего года правоохранители во время несения службы на трассе М-5 "Урал" за нарушение ПДД остановили автомобиль Лада 217030. В ходе проверки документов мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Документ был изъят и направлен дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

По данным стражей порядка, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по городу Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.