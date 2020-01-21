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ДТП Происшествия

На пр. Масленникова в Самаре насмерть сбили женщину

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 21 января в Октябрьском районе Самары в ДТП погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля ехал по пр. Масленникова и сбил 57-летнюю женщину, внезапно вышедшую на проезжую часть.

Пострадавшая скончалась до приезда "скорой".

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется проверка.

Сотрудники полиции призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными на проезжей части и не нарушать ПДД. Кроме того, пешеходам следует использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

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