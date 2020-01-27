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Экология Общество

Школьники самарского региона займутся экологическим патрулированием

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовал проект "Экологический патруль". Этот федеральный конкурс проектов реализуется при участии Министерства просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования среди старших школьников, учащихся 8-11 классов, чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к состоянию окружающей среды. О том, как самарским старшеклассникам стать частью "Экологического патруля", рассказали в областном детском эколого-биологическом центре (бывшие юннаты — прим. авт.), где на днях прошел тематический семинар.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

На мероприятие приехали педагоги и ученики самарских школ, а также эксперты-экологи. Так, почетными гостями семинара стали представители ГК "ЭкоВоз", которая известна своими просветительскими экопроектами и активной социальной политикой. Компания одной из первых ввела экопатрулирование по лесному массиву Тольятти после страшных пожаров 2010 года. А именно патрулирование лежит в основе исследовательской части проекта, к участию в котором приглашают детей. Для исследований школьники получат специально разработанные "экорюкзачки", с помощью которых смогут делать замеры качества воздуха, воды и почвы. На их основе юные экологи должны сделать определенные выводы и предложить свое видение решения проблем защиты природы. Оставить заявку на участие в проекте можно на платформе "Реактор".

"Проект "Экологический патруль" соответствует политике нашей компании, поскольку нацелен на воспитание поколения неравнодушных к проблемам окружающей среды людей и является важным шагом к профессиональному развитию подрастающего поколения области, — прокомментировал гендиректор ГК "ЭкоВоз", депутат Самарской губернской думы Денис Волков. — Важно отметить, что проект реализуют по поручению Президента Российской Федерации о привлечении молодежи к решению проблем в сфере экологии. Именно молодежь должна быть той движущей силой, которая и сохранит, и приумножит наши природные ресурсы. Этой цели нельзя достичь без вовлечения детей в экологическую проблематику, начиная уже с дошкольного возраста и продолжая эту работу и в старших классах. И нам очень приятно, что работу, которую ведет "ЭкоВоз" в этом направлении, уже не в первый раз отмечают наши коллеги из федерального центра".

Проект "Экологический патруль" реализуется также при участии химического и биологического факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика"), Фонда технологической поддержки образования "Навигатор образовательных технологий", Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.

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