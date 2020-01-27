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Суды Происшествия

Два с половиной года колонии-поселения получил водитель Opel за ДТП с четырьмя погибшими

СЫЗРАНЬ. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский райсуд рассмотрел уголовное дело жителя Шигонского района — участника ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

12 июля 2019 г. водитель Opel Astra на дороге Сызрань — Шигоны — Волжский Утес выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio.

В аварии погибли водитель Kia и трое пассажиров Opel. Кроме того, пассажир Kia получил тяжкие травмы.
Подсудимый полностью признал вину.

Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении, а также на три года лишил водительских прав. Приговор в законную силу еще не вступил.

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