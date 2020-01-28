16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывший офис "АК Банка" на ул. Красноармейской хотят снести Собственники "Самарского Стройфарфора" обсуждали выкуп доли Александра Хенкина Власти Волжского района проигрывают кампанию по возврату 1 млн кв. м земель Дело "Самарского Стройфарфора": претензии ФНС уже рассматривал суд Тольятти не смог выполнить план минстроя по вводу жилья

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Бывший офис "АК Банка" на ул. Красноармейской хотят снести

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Самарские строительные технологии" ("ССТ") обратилось в областной Арбитражный суд с требованием о признании здания на ул. Красноармейской, 1 площадью 3,3 тыс. кв. м самовольной постройкой и его сносе. Иск подан к находящемуся в настоящее время в процессе банкротства "АктивКапитал Банку" ("АК Банк"). Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Фото: avito.ru

В материалах дела не уточняются причины, по которым ООО "Самарские строительные технологии" добиваются признания здания на ул. Красноармейской, 1 самовольной постройкой. Получить комментарий в компании не удалось — ее телефон не отвечал.

Ранее в этом здании располагался офис "АК Банка". Истец считает, что кредитная организация должна снести этот объект за счет собственных средств в течение шести месяцев с момента принятия судом соответствующего решения.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Самарские строительные технологии" зарегистрировано в 2001 г. и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором и владельцем общества является Оксана Басырова. Интересно, что ранее (в 2007 г.), по сведениям ИАС Seldon Basis, в число собственником общества входил Григорий Оганесян — экс-глава "АК Банка", в настоящее время являющийся подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

Отметим, ООО "ССТ" также пыталось добиться приостановки торгов, объявленных в рамках банкротства "АК Банка", по продаже спорного здания на ул. Красноармейской, 1. Однако суд во введении обеспечительных мер отказал.

Согласно опубликованному конкурсным управляющим "АК Банка" — Агентством по страхованию вкладов (АСВ) — отчету об оценке имущества, стоимость этого здания оценена в 146 млн рублей. При этом на торги оно было выставлено за 312,5 млн рублей. Примечательно, что объявление о продаже этого объекта опубликовано также на сайте avito.ru — там за него просят 281,29 млн рублей.

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае того же года суд признал его банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря 2019 г., по данным АСВ, обязательства "АК Банка" перед кредиторами составляют 25,18 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2