Бывший офис "АК Банка" на ул. Красноармейской хотят снести

ООО "Самарские строительные технологии" ("ССТ") обратилось в областной Арбитражный суд с требованием о признании здания на ул. Красноармейской, 1 площадью 3,3 тыс. кв. м самовольной постройкой и его сносе. Иск подан к находящемуся в настоящее время в процессе банкротства "АктивКапитал Банку" ("АК Банк"). Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

В материалах дела не уточняются причины, по которым ООО "Самарские строительные технологии" добиваются признания здания на ул. Красноармейской, 1 самовольной постройкой. Получить комментарий в компании не удалось — ее телефон не отвечал.

Ранее в этом здании располагался офис "АК Банка". Истец считает, что кредитная организация должна снести этот объект за счет собственных средств в течение шести месяцев с момента принятия судом соответствующего решения.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Самарские строительные технологии" зарегистрировано в 2001 г. и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором и владельцем общества является Оксана Басырова. Интересно, что ранее (в 2007 г.), по сведениям ИАС Seldon Basis, в число собственником общества входил Григорий Оганесян — экс-глава "АК Банка", в настоящее время являющийся подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

Отметим, ООО "ССТ" также пыталось добиться приостановки торгов, объявленных в рамках банкротства "АК Банка", по продаже спорного здания на ул. Красноармейской, 1. Однако суд во введении обеспечительных мер отказал.

Согласно опубликованному конкурсным управляющим "АК Банка" — Агентством по страхованию вкладов (АСВ) — отчету об оценке имущества, стоимость этого здания оценена в 146 млн рублей. При этом на торги оно было выставлено за 312,5 млн рублей. Примечательно, что объявление о продаже этого объекта опубликовано также на сайте avito.ru — там за него просят 281,29 млн рублей.

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае того же года суд признал его банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря 2019 г., по данным АСВ, обязательства "АК Банка" перед кредиторами составляют 25,18 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").