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В ТОСЭР "Тольятти" появится новый резидент

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 января, в областном правительстве прошло заседание комиссии по рассмотрению заявок потенциальных резидентов. По итогам заседания была одобрена заявка на реализацию в Тольятти инвестпроекта по производству вспененных материалов.

Новый завод стройматериалов привлечет 383 млн руб. инвестиций и обеспечит 44 новых рабочих места. Государственные меры поддержки нового резидента будут оказываться в рамках реализации в регионе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом Владимиром Путиным.

Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области - Тольятти и Чапаевске. Сегодня в Тольятти насчитывается самое большое количество резидентов среди всех моногородов России - 75. Они готовых инвестировать порядка 41 млрд руб. и создать около 8,5 тыс. новых рабочих мест. На сегодня тольяттинские компании, входящие в реестр резидентов ТОСЭР уже инвестировали более 9,7 млрд руб. и создали 4,1 тысячи рабочих мест.

"Еще один проект зашел в ТОР "Тольятти", это еще почти 400 млн руб. инвестиций, 44 рабочих места с высокой средней заработной платой (в районе 45 тысяч) и высокотехнологичное производство. Реализация проекта будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в смежных отраслях и станет еще одним инструментом для развития экономики Тольятти и региона в целом", - подвел итог заседания министр минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, 28 января прошел общественный Совет по развитию инвестиционного климата под председательством губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона в очередной раз подчеркнул, что Самарская область должна стать одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов в стране. "Число обращений предпринимателей о возможности реализации инвестпроектов в Самарской области стало показателем привлекательности региона", - отметил глава региона.

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