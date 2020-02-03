Ущерб в 2 млрд руб., причиненный государству холдингом "Больверк", погасил банк "Возрождение"

Кредитная организация "Возрождение", выступавшая гарантом по контрактам "Больверка", заплатила более 2 млрд руб. за сорванные проекты в городах Пионерском (Калининградская область) и Комсомольске-на-Амуре, пишет "Самарское обозрение".

Изданию удалось выяснить, кто оплатил самарскому бизнесмену Сергею Шипицину освобождение из СИЗО под домашний арест. Этому событию Шипицин обязан московскому банку "Возрождение", предоставлявшему гарантии по госконтрактам "Больверка".

В конце 2019 г. банк выполнил свои обязательства, выплатив государственным структурам — заказчикам контрактов — необходимое возмещение. И из уголовного дела "Больверка" тут же исчез причиненный компанией государству многомиллиардный ущерб.

Напомним, что Шипицин вместе с двумя другими топ-менеджерами "Больверка" стал обвиняемым по уголовному делу по статье "мошенничество в особо крупных размерах" из-за предполагаемого хищения более чем 1,6 млрд руб. при строительстве в Пионерском международного морского терминала для круизных и грузопассажирских судов.

По словам адвоката Сергея Шипицина Сергея Давидяна, банк "Возрождение" расплатился с заказчиками "Больверка" в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам. Порядка 1,5 млрд руб. кредитная организация погасила за порт в городе Пионерском и еще более 500 млн — за строительство набережной в Комсомольске-на-Амуре. В общей сложности сотрудничество с ООО "Больверк" обошлось московской кредитной организации в более чем 2 млрд рублей.

Получить комментарий банка "Возрождение" не удалось. Однако в конце января кредитная организация уже встала в реестр кредиторов ООО "Больверк" с двумя требованиями — 1,578 млрд руб. и 477,8 млн рублей.