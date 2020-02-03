Фигурантам дела о "загрязнении нефти" продлили меры пресечения

На прошлой неделе в суде Самарского района в разных заседаниях рассматривали ходатайства следствия о мерах пресечения нескольким фигурантам дела о "загрязнении нефти". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело "о загрязнении нефти" квалифицировали по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

В конце апреля — начале мая 2019 г. фигурантами являлись шесть человек: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Светлана Балабай, Рустам Хуснутзинов, Владимир Жоголев и Сергей Баландин были арестованы. А Трушева и Ружечко арестовали заочно, так как они находились за границей.

В июне список подозреваемых пополнили еще четверо: работники АО "Транснефть Дружба". Это заместитель начальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три человека: Н. И. Рубцов, О. В. Цуканова и Н. К. Пятилетова. Рубцову назначили домашний арест, а Цуканова и Пятилетова — оставили под подпиской о невыезде.

В процессе следствия Сергею Баландину и Рустаму Хуснутдинову сменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Суде Самарского района, на прошлой неделе было рассмотрено несколько ходатайств о мерах пресечения фигурантам этого дела. Так, 27 января суд под председательством судьи Анны Давыдовой продлил меру домашний арест до 30 апреля Рустаму Хуснутдинову. А на следующий день, 28 января, судья Дмитрий Дерунов продлил срок содержания под стражей также до 30 апреля Владимиру Жоголеву. И 29 января этот же судья продлил срок ареста до 30 апреля Светлане Балабай. В этот же день суд, под председательством судьи Елены Грибовой в разных заседаниях продлил срок домашнего ареста на такой же период Роману Якушову и Роману Гладкову, а судья Ольга Коваленко продлила домашний арест Владимиру Матюхину. 30 января судья Николай Черняков удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Сергею Баландину. А судья Дмитрий Дерунов продлил домашний арест до 30 апреля Дмитрию Никишову.