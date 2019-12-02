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Преступления Происшествия

Верховный Суд не будет рассматривать жалобы на заочные аресты Романа Ружечко и Романа Трушева

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный Суд РФ изучил жалобы адвокатов создателя ГК "Петронефть" Романа Трушева и бывшего гендиректора "Самаратранснефть-Терминала" Романа Ружечко на постановление суда Самарского района Самары от 15 мая 2019 г., о заочном аресте их доверителей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Верховного Суда РФ.

Как сообщают в суде, жалоба адвоката Романа Ружечко Митькина поступила в их ведомство 18 ноября. 21 ноября после ее изучения Верховный Суд вынес решение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения судом. Такое же решение приняли 7 октября по поводу жалобы адвоката Романа Трушева Сергея Егорова. То есть эти жалобы Верховный Суд рассматривать не будет.

Напомним, на момент принятия Самарским райсудом решения о заочном аресте Роман Трушев и Роман Ружечко находились за пределами РФ. Официальных заявлений об их экстрадиции в Россию пока не поступало.

Аналогичные решения об отказе в передаче кассационных жалоб для рассмотрения Верховный Суд принял 30 октября по жалобе адвоката Дмитрия Нотариуса от 4 октября на постановление Самарского райсуда от  2 мая об аресте его доверительницы — гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. И 21 ноября — по жалобе от 1 ноября на постановление Самарского райсуда от 28 июня, продлившего ей срок содержания под стражей на два месяца.

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