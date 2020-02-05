В Красноглинском районе построят скейт-парк и обновят сквер Овчарова

В 2020 г. в Красноглинском районе Самары ряд общественных территорий и дворов преобразится благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба мэрии города.

В пос. Управленческий во дворе дома № 11 по ул. Крайней будут установлены новые лавочки, оформлены зеленые газоны, рядом с детской площадкой высадят деревья. Будут обустроены новые парковочные места и обновлена дорога. Проект разработали сами жители.

Кроме того, на одной из площадок в пос. Управленческий появится скейт-парк. Это станет возможным благодаря губернаторскому проекту "СОдействие".

Также, в 2020 г. начнется разработка проекта реконструкции Дома культуры "Искра" в пос. Красная Глинка, который является уникальным памятником архитектуры 1952 года постройки. А в этом году отремонтируют близлежащий к Дому культуры сквер.

Обновления коснутся и пос. Прибрежный, где будет полностью благоустроена и обновлена территория сквера Овчарова. Там будут установлены тренажеры и спортивные площадки для футбола, волейбола и хоккея. Планируется отремонтировать пешеходные дорожки, обновить газоны, посадить новые кустарники и деревья. Все работы по благоустройству начнутся уже в этом году.