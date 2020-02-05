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Преступления Происшествия

Владельца склада с сомнительной омывайкой подозревают в даче взятки полицейскому

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту дачи взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранителям поступила информация о незаконно хранящейся на складе стеклоомывающей жидкости. Владелец склада попросил полицейского за 50 тыс. руб. "закрыть глаза" на незаконные хранение, транспортировку и реализацию товара.

Об этом предложении сотрудник органов внутренних дел доложил руководству. 46-летнего индивидуального предпринимателя задержали при попытке передачи денег.

7500 л стеклоомывающей жидкости все же изъяли и направили на экспертизу.

Гид потребителя

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