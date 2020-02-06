Имел право на все: экс-директор СОФПИЖС уверен, что закона не нарушал

В Ленинском райсуде Самары рассматривают уголовное дело бывшего гендиректора Самарского областного фонда поддержки ИЖС на селе.

Виктора Костина обвиняют в том, что он сам себе понавыписывал премий на 6,5 млн руб., а также продал жилой дом, принадлежавший СОФПИЖС, своей дальней родственнице, причем почти вдвое дешевле его реальной стоимости (за 4,3 млн руб.), тогда как, по версии следствия, за него можно было выручить все восемь миллионов.

"До продажи дома была проведена его независимая оценка, еще одна - после, другим человеком, и в обоих случаях специалисты пришли к одинаковому выводу: дом стоит примерно 4,3-4,7 млн рублей, - рассказал адвокат Костина Дмитрий Спиридонов. - Дом был непригоден для проживания, постоянно требовал ремонта, это в суде подтвердили сотрудники фонда. Гособвинение опирается на абстрактную балансовую стоимость, после ряда экспертиз они остановились на цифре 7,8 млн рублей. Но оценщик в суде честно признался, что даже не видел самого дома, а "просто посмотрел его технический паспорт". О том, что дом требует ремонта и замены всех инженерных сетей, оценщик услышал только в суде".

По словам стороны защиты, подобным образом было продано около 500 объектов недвижимости, которые ранее принадлежали СОФПИЖС, состояли на балансе, но фактически не использовались. Эти сделки ни у кого претензий не вызывают.

Виктор Костин возглавлял СОФПИЖС с 2014 по 2018 год. После его ухода там провели аудиторскую проверку, по итогам которой его обвинили в незаконном начислении себе премий. Речь тогда шла о 2,5 млн руб., позже сумма увеличилась, и в июне 2019 г. на него возбудили уголовное дело, которое направили в суд в декабре 2019 года.

"Во-первых, премии я начислял не только себе, но и моим подчиненным, это не столько мое право, сколько моя обязанность - поощрять людей за хорошую работу, - заявил Виктор Костин корреспондентам Волга Ньюс. - При этом претензий по дополнительным выплатам сотрудникам СОФПИЖС следствие не предъявляет. Мы хорошо поработали: брались за самые сложные объекты, по показателям ввода квадратных метров жилья наш Фонд вышел на седьмое место среди застройщиков Самарской области. Да всю федеральную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья регион выполнил благодаря нам!"

Тем не менее на первом же судебном заседании нынешний замруководителя СОФПИЖС Алексей Александров заявил, что Костин не имел права поощрять деньгами сам себя - это делало лишь правление фонда. По его словам, эти деньги должны были пойти на строительство домов для сирот и льготников, а "ушли" в карман к Костину.

"Получения премии генеральным директором Фонда не запрещает ни один документ - ни внутренний, ни федеральный. И нигде не прописано, что кто-то еще, кроме гендиректора, имеет право выписывать премии, - считает Виктор Костин. - Кроме того, если разделить ту сумму, которую, по версии следствия, я незаконно получил за четыре года, то получится более чем скромная цифра для руководителя крупной компании-застройщика (135 тыс. руб. - Прим. Волга Ньюс). А говорить, что на эти деньги можно было бы построить жилье для детей-сирот, - это бред. Вы, когда себе телефон покупаете вместо того, чтобы деньги на благотворительность отправить, не крадете же деньги у детей. Вот и я не крал".

Такое внимание к своей персоне и уголовное преследование Кости связывает с отказом на просьбу высокопоставленной чиновницы - схема показалась ему "мутной", он отказался сотрудничать, после чего его вызвали "на ковер" и дали понять, что его работа в Фонде закончена.

В обстоятельствах дела разбирается Ленинский районный суд. Каждая из статей обвинения, предъявленного Виктору Костину, предусматривает наказание - вплоть до 10 лет реального лишения свободы с миллионным штрафом.