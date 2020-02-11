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"Евроальянс" решил обанкротить СОФЖИ

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Арбитражный суд региона поступило заявление о признании Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) банкротом. С иском в суд обратилось ООО "СК Евроальянс". Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Пока заявление судом к рассмотрению не принято. Сумма задолженности, легшая в основу заявления "СК Евроальянс", в материалах дела пока не указывается.

По данным ИАС Seldon Basis, "СК Евроальянс" специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Директором общества является Роман Либанов, собственником - Евгений Вагнер. Выручка компании за 2018 г. (более поздние сведения отсутствуют), по информации ИАС Seldon Basis, составила 17,1 млн руб., чистая прибыль - 388 тыс. рублей.

Напомним, в январе текущего года стартовало судебное разбирательство над бывшим руководителем СОФЖИ Реналем Мязитовым и экс-директором "Евроальянса" Евгением Вагнером.

Реналя Мязитова обвиненияют в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и мошенничестве, а Евгения Вагнера - в мошенничестве.

"По версии следствия, в 2015 г. Мязитов вступил в сговор с Вагнером. Между СОФЖИ и ООО СК "Евроальянс" был заключен договор на снос нескольких хранилищ для техники и пунктов приема личного состава в военном городке №94 (Кировский район Самары). Эта территория отводилась под жилую застройку. На счет СК "Евроальянс" Мязитов перевел 1,8 млн руб. за работы", - сообщала суду гособвинитель Ольга Долинина.

При этом, по ее словам, фирма Евгения Вагнера здания действительно снесла, но дальше Реналь Мязитов якобы договорился с теперь уже бывшим замминистра строительства Андреем Крикуненко, что землю будут готовить под застройку, и получил на эту подготовку от минстроя 59 млн рублей. Из них 1,8 млн руб., как считает гособвинение, якобы должны были быть направлены на повторный снос строений фирмой Евгения Вагнера.

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