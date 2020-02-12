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Суды Происшествия

С "Сызраньводоканала" взыскали 2 млн рублей за загрязнение почвы

СЫЗРАНЬ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил требования областного управления Росприроднадзора и взыскал 2,2 млн руб. с ООО "Сызраньводоканал". Свои требования ведомство обосновывало необходимостью возмещения вреда, причиненного обществом почвам.

Так, во время выездной проверки в августе 2017 г. Росприроднадзор обнаружил загрязнение земель сточными водами "путем их сброса на рельеф местности".

"В ходе обследования территории земельного участка между заводом "Медхим" и городским кладбищем г. Сызрани выявлен факт сброса сточных вод на рельеф местности с металлической трубы системы канализации в районе здания бывшей "Хлораторной", - говорится в определении суда.

В итоге были обнаружены два загрязненных земельных участка площадью 400 кв. м и 1,2 тыс. кв. м. По результатам биотестирования на них было выявлено превышение нефтепродуктов в 2,2-5,2 раза, обменного аммония - в 1,2-20,7 раз и нитратов - в 1,6-4,1 раза. По этому факту в отношении ООО "Сызраньводоканал" был составлен протокол об административном нарушении, и на общество был наложен штраф в размере 40 тыс. рублей.

При этом "Сызраньводоканал" вины в причинении ущерба не признает и считает, что она лежит на администрации Сызрани как собственнике канализационных сетей. Однако суд посчитал доводы общества неубедительными.

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