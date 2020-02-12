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Суды Происшествия

Облсуд начал рассматривать апелляцию на приговор за ограничение конкуренции

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 февраля, в Самарском областном суде началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Самарского райсуда по делу семерых жителей Самары, обвиненных в картельном сговоре.

К реальным срокам лишения свободы приговорены бизнесмен Сергей Шатило и экс-замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян.

Напомним, в уголовное дело в отношении Шатило и его заместителя в ООО "СМТ" Алексея Санкеева, которым вменялся коммерческий подкуп, было возбуждено в мае 2016 года. По делу также проходил Навасардян, якобы злоупотребивший должностными полномочиями при подготовке торгов на обслуживание высокотехнологичного оборудования в медучреждениях губернии.

В октябре 2016 г. им и еще четверым сотрудникам больниц и коммерческих фирм предъявили обвинение, в том числе по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции").

"Объектом преступного посягательства в этой статье является конкуренция путем ее ограничения посредством картеля, - пояснил адвокат Андрей Карномазов, - То есть картель выступает здесь как способ совершения преступления, а именно ограничение конкуренции выступает ядром данного состава. И при таких обстоятельствах доказыванию подлежит, в первую очередь, наличие конкуренции на определенном товарном рынке, а также факт ее ограничения, и ограничения именно вследствие картельного соглашения. Защита обращала внимание суда первой инстанции на то, что следствие не потрудилось не только доказывать ограничение конкуренции, но и каким-либо образом даже сформулировать это как довод в обвинении".

Согласно диспозиции ст. 178 УК РФ, уголовная ответственность наступает только в случае причинения ущерба в крупном размере или извлечения дохода в крупном размере, то есть 50 млн рублей. Извлечение дохода менее этой суммы уже подпадает под действие административного кодекса. Между сторонами в суде разгорелся нешуточный спор, что считать доходом - выручку или прибыль.

Согласно российской системе бухучета, выручка и доход - почти синонимы, а прибыль и чистая прибыль - другое понятие. Тем не менее от того, как назовет эти понятия апелляционный суд, зависит, выйдут ли Шатило и Навасардян из СИЗО на свободу или будут этапированы на зону, потому что сумма контракта составила более 768 млн руб., а полученная от него прибыль - только 16 миллионов (согласно бухгалтерской отчетности ООО "СМТ" за 2016 год).

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