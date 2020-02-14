Денис Волков: "Мусоросортировочные комплексы области могут работать эффективнее"

В правительстве Самарской области прошло заседание первого в этом году экологического совета при губернаторе. Он был посвящен в том числе вопросам, связанным с введением на территории региона новой системы обращения с ТКО, так называемой "мусорной реформы". Члены экосовета заслушали доклады министерства энергетики и ЖКХ, а также компании "ЭкоСтройРесурс", которая выполняет в нашей области функции регионального оператора по обращению с ТКО.

По словам депутата Самарской губернской думы, координатора федерального проекта "Чистая страна" в Самарской области Дениса Волкова, особого внимания заслуживает блок, связанный с сортировкой ТКО. "В этой части есть ряд проблем, в частности — с загруженностью мусоросортировочных комплексов, — рассказывает народный избранник. — Так, например, глава Новокуйбышевска Сергей Марков сообщил, что введенная в их городе новейшая мусоросортировочная линия, рассчитанная на сто тысяч тонн отходов в год, по факту загружена лишь на четверть. Это связано с логистикой транспортных перевозок, которые выстроены в пользу наполняемости полигонов. Из-за этого мусоросортировочные комплексы недозагружены. В этом вопросе я поддерживаю позицию зампреда правительства Александра Карпушкина — нужно пересмотреть транспортные потоки так, чтобы в первую очередь наполнялись современные объекты по обращению с ТКО, а только потом полигоны. Это важно, ведь работа современных комплексов по обращению с ТКО в будущем должна повлиять на снижение тарифа для населения. Пока же мусор в Самарской области везут не на сортировку, а на полигоны".

Денис Волков отметил также, что мусоросортировочные комплексы Самарской области могут работать эффективнее — сортировать 50 процентов всех ТКО региона. Но через них проходит только 23 процента. Ситуацию может изменить только пересмотр транспортных потоков.

На заседании экологического совета рассматривалась также тема ликвидации несанкционированных свалок. Денис Волков подчеркнул, что итоги этой работы за 2019 год он планирует разобрать на заседании общественного совета "Чистой страны".

"Тема введения новой системы обращения с ТКО очень непростая, но губернатор Самарской области Дмитрий Азаров учитывает мнение как населения, так и лидеров общественного мнения, экспертов в вопросах экологии. Хочу отметить, что в состав экосовета вошли профессионалы, с которыми мы тесно сотрудничаем. Так, на заседании представитель министерства коммунального хозяйства озвучил, что в июне текущего года в территориальную схему по обращению с ТКО будут вноситься изменения. Напомню, что ряд замечаний был сформирован на профильном комитете губдумы с участием представителей общественности, которые также входят в экологический совет. Очень хорошо, что они были услышаны. Вместе мы сможем доработать документ, который по сути является основополагающим для всей "мусорной реформы", — считает Волков.