16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти будут судить участников ОПГ, производивших "синтетику" килограммами Сызранец угнал чужой Nissan и въехал на нем в сугроб В Самаре подпольный игровой салон работал под видом пункта по приему и выдаче пожертвований Погром в отделении скорой помощи Шигонской ЦРБ обернулся для пьяных дебоширов уголовным делом На экс-судью Ивана Ежова все же возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить участников ОПГ, производивших "синтетику" килограммами

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти с утвержденным обвинительным заключением в суд направили уголовное дело четырех участников ОПГ, производившей наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 2018 г. правоохранители установили личности четырех подозреваемых и обнаружили нарколабораторию в арендованных гаражах на ул. Индустриальной. При ликвидации лаборатории стражи порядка изъяли лабораторное оборудование, защитные костюмы, емкости, вещества и прекурсоры, используемые для изготовления запрещенного вещества, а также более 12 кг мефедрона. Готовую "продукцию" злоумышленники расфасовывали в пакеты для дальнейшего распространения через тайники в Самарской области.

В ноябре 2018 г. возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Всех предположительных участников ОПГ обвиняют в 17 эпизодах противоправной деятельности.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1