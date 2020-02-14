В Тольятти будут судить участников ОПГ, производивших "синтетику" килограммами

В Тольятти с утвержденным обвинительным заключением в суд направили уголовное дело четырех участников ОПГ, производившей наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 2018 г. правоохранители установили личности четырех подозреваемых и обнаружили нарколабораторию в арендованных гаражах на ул. Индустриальной. При ликвидации лаборатории стражи порядка изъяли лабораторное оборудование, защитные костюмы, емкости, вещества и прекурсоры, используемые для изготовления запрещенного вещества, а также более 12 кг мефедрона. Готовую "продукцию" злоумышленники расфасовывали в пакеты для дальнейшего распространения через тайники в Самарской области.

В ноябре 2018 г. возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Всех предположительных участников ОПГ обвиняют в 17 эпизодах противоправной деятельности.