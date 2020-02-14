16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти возбудили уголовное дело из-за некачественного отлова собак Охотник незаконно застрелил двух кабанов в Красноярском районе В Тольятти будут судить участников ОПГ, производивших "синтетику" килограммами Сызранец угнал чужой Nissan и въехал на нем в сугроб В Самаре подпольный игровой салон работал под видом пункта по приему и выдаче пожертвований

Преступления Происшествия

Мать трех детей из Тольятти обвиняют в незаконном получении соцвыплат

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по факту мошенничества при получении социальной помощи, сообщает надзорное ведомство.

Женщина Д. вместе с супругом воспитывает сыновей 2000, 2006 годов рождения и дочь 2003 года рождения. Семья проживает в квартире, собственником которой является супруг, и имеет земельный участок в с. Выселки Ставропольского района, а также "Газель" NEXT и Volkswagen Tiguan.

По версии следствия, с 1 сентября 2017 г. по сентябрь 2019 г. женщина незаконно получала социальную помощь. По мнению следователей, подозреваемая являлась единственным учредителем и директором ООО и сделала себе недостоверные справки о доходах, в которых указала зарплату 4714 руб., хотя на самом деле вообще не имела заработка и по этой причине не могла претендовать на соцвыплаты.

При этом супруг женщины якобы был трудоустроен в том же ООО как товаровед и, по бумагам, получал 6097 рублей. Хотя, по данным прокуратуры, в реальности мужчина не работал в фирме и с ноября 2017 г. по февраль 2018 г. не получил вообще никакого дохода.

Однако на основании этих справок министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области выплатило женщине: субсидия ЖКУ - более 10 тыс. рублей; областную социальную помощь - 9тыс. рублей; ежемесячное пособие на ребенка - 6840 рублей; ежемесячное пособие на питание детей 5950 рублей; всего более 31 тыс. рублей.

По окончании срока выплат Д. еще дважды (30 марта 2018 г. и 27 марта 2019 г.) обращалась в госучреждение за их продлением на основании аналогично оформленных документов. В результате бюджету РФ с сентября 2017 г. по сентябрь 2019 г. был причинен ущерб более 126 тыс. рублей.
Сейчас ущерб частично возмещен - более 45 тыс. рублей. Остальную сумму женщина обещала возместить.

Помимо этого, женщина подала справки в СамГМУ, где учился ее сын, чтобы ему выплачивали социальную стипендию как студенту из малоимущей семьи. В результате подростку перечислили более 26 тыс. рублей. Сейчас на эту сумму также заявлен гражданский иск.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Тольятти.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1