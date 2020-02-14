Мать трех детей из Тольятти обвиняют в незаконном получении соцвыплат

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по факту мошенничества при получении социальной помощи, сообщает надзорное ведомство.

Женщина Д. вместе с супругом воспитывает сыновей 2000, 2006 годов рождения и дочь 2003 года рождения. Семья проживает в квартире, собственником которой является супруг, и имеет земельный участок в с. Выселки Ставропольского района, а также "Газель" NEXT и Volkswagen Tiguan.

По версии следствия, с 1 сентября 2017 г. по сентябрь 2019 г. женщина незаконно получала социальную помощь. По мнению следователей, подозреваемая являлась единственным учредителем и директором ООО и сделала себе недостоверные справки о доходах, в которых указала зарплату 4714 руб., хотя на самом деле вообще не имела заработка и по этой причине не могла претендовать на соцвыплаты.

При этом супруг женщины якобы был трудоустроен в том же ООО как товаровед и, по бумагам, получал 6097 рублей. Хотя, по данным прокуратуры, в реальности мужчина не работал в фирме и с ноября 2017 г. по февраль 2018 г. не получил вообще никакого дохода.

Однако на основании этих справок министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области выплатило женщине: субсидия ЖКУ - более 10 тыс. рублей; областную социальную помощь - 9тыс. рублей; ежемесячное пособие на ребенка - 6840 рублей; ежемесячное пособие на питание детей 5950 рублей; всего более 31 тыс. рублей.

По окончании срока выплат Д. еще дважды (30 марта 2018 г. и 27 марта 2019 г.) обращалась в госучреждение за их продлением на основании аналогично оформленных документов. В результате бюджету РФ с сентября 2017 г. по сентябрь 2019 г. был причинен ущерб более 126 тыс. рублей.

Сейчас ущерб частично возмещен - более 45 тыс. рублей. Остальную сумму женщина обещала возместить.

Помимо этого, женщина подала справки в СамГМУ, где учился ее сын, чтобы ему выплачивали социальную стипендию как студенту из малоимущей семьи. В результате подростку перечислили более 26 тыс. рублей. Сейчас на эту сумму также заявлен гражданский иск.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Тольятти.