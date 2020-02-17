Водитель, решивший забрать потерянный телефон пассажира, получил условный срок

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 27-летнего Азамата А., которого обвиняли в краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

По версии обвинения, в июне 2019 г. нетрезвый 25-летний Максим А. около КРК "Метелица-С" увидел машину, за рулем которой был Азамат, и попросил подвезти его на ул. Вольскую. Во время поездки нетрезвый мужчина уснул и выронил в автомобиле телефон стоимостью 12,5 тыс. рублей. Водитель заметил это и забрал мобильник себе, когда пассажир вышел.

В суде мужчина полностью признал вину. В итоге его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком год. Приговор еще не вступил в силу.