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Суды Происшествия

Водитель, решивший забрать потерянный телефон пассажира, получил условный срок

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 27-летнего Азамата А., которого обвиняли в краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

По версии обвинения, в июне 2019 г. нетрезвый 25-летний Максим А. около КРК "Метелица-С" увидел машину, за рулем которой был Азамат, и попросил подвезти его на ул. Вольскую. Во время поездки нетрезвый мужчина уснул и выронил в автомобиле телефон стоимостью 12,5 тыс. рублей. Водитель заметил это и забрал мобильник себе, когда пассажир вышел.

В суде мужчина полностью признал вину. В итоге его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком год. Приговор еще не вступил в силу.

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