С пляжа на набережной Самары уберут грязный снег

В понедельник, 17 февраля, в мэрии Самары на на еженедельном рабочем совещании власти города обсудили ситуацию со складированием грязного снега на территорию пляжа.

"То, что произошло на набережной в выходные — недопустимо", — жестко прокомментировала глава города Елена Лапушкина и поручила руководству МП "Самарская набережная" в ближайшее время убрать весь снег, который попал на песок.

Она также потребовала принять меры в отношении виновных и не допускать подобной ситуации в будущем. Вопрос остается на контроле в городской администрации.

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросу уборки и вывозу снега с улично-дорожной сети и внутридворовых территорий, а также очистке кровель домов. Главы внутригородских районов города отчитались о проделанной работе в минувшие выходные.

В первую очередь, производилась уборка въездов и выездов к социальным и медицинским учреждениям, отрабатывались выходы из подъездов жилых домов. Особое внимание было уделено адресам, поступившим через социальные сети. За некачественную уборку в отношении должностных лиц управляющих компаний были составлены протоколы.

"Прошу в течение этой недели, совместно с районами, инспекторами, проверить полностью территории районов и на следующее оперативное совещание предоставить информацию по итогам", — поручила глава Самары.