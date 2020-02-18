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ФРП подтвердил успешное завершение инвестиционного проекта "Самарского Стройфарфора" по модернизации производства сантехники

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самарский Стройфарфор" получило положительное заключение Фонда развития промышленности (ФРП) о целевом расходовании средств льготного займа в размере 153,507 млн руб., полученного предприятием на модернизацию производства санитарно-строительных изделий, и об успешном завершении комплексного инвестиционного проекта. Все мероприятия выполнены в полном объеме, фактов нецелевого использования средств займа не выявлено, указано в акте ФРП.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Целевой заем Фонда развития промышленности "Самарский Стройфарфор" получил в 2016 году и направил инвестиции на модернизацию действующего оборудования и закупку нового: итальянской печи периодического действия и немецкой туннельной печи, глазуровочной кабины, кабин оправки-чистки и керосинового контроля, турецких машин для литья бачков под давлением, трехкамерного сушила полуфабриката ССИ.

Новое оборудование на "Самарском Стройфарфоре" было запущено в эксплуатацию в августе 2018 года и, пройдя тестовый период, было переведено на плановую мощность. В ходе контрольного мероприятия, которое проводил Василий Гольцов, главный инспектор управления контроля реализации проектов ФРП, было подтверждено в полном объеме достижение целей и результатов работ по проекту. Из заключения Василия Гольцова следует, что завод выполнил модернизацию производства санитарно-строительных изделий и предприятием достигнуто запланированное увеличение производственной мощности санитарно-строительных изделий на 180 тыс. штук в год. При этом, отмечается в документе, фактически завод увеличил выпуск сантехники на 251 тыс. штук в год, перевыполнив план. Подтверждено завершение работ по монтажу 47 единиц технологического, инженерного и вспомогательного оборудования. Фактов нецелевого использования средств займа не выявлено. Достижение целей и технических задач проекта подтверждено в полном объеме.

По итогам работы "Самарского Стройфарфора" в 2019 году на предприятии было выпущено сантехники на 20% больше, чем годом ранее. Сегодня завод производит порядка 2,2 млн шт. санитарно-строительных изделий в год и является ведущим предприятием российского рынка с долей в 13%.

Сантехника "Самарского Стройфарфора" на рынке представлена двумя брендами - TM SANITA и TM SANITA LUXE. Первая марка ориентирована на массового потребителя. Вторая представлена в более высоком ценовом сегменте коллекциями, которые разработаны с учетом мировых трендов в дизайне.

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