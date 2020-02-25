Александр Реймер освободился по УДО

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН, экс-главу ГУВД по Самарской области Александра Реймера осужденного на восемь лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили rapsinews.ru в пресс-службе суда.

"20 февраля суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Реймера", — сказал представитель суда.

Напомним, в июне 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу ФСИН к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Двое других фигурантов — Николай Криволапов и Виктор Определенов — также были признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Криволапову было назначено наказание в виде пяти лет и восьми месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. рублей. Определенов приговорен к шести годам колонии и штрафу в 700 тыс. рублей. Впоследствии апелляция согласилась с назначенным наказанием, освободив осужденных от выплат штрафов.

По версии следствия, в 2010–2012 гг. обвиняемые мошенническим путем похитили более 2,7 млрд руб., которые были выделены ФСИН из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля подконтрольных лиц — "электронными браслетами". Закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько раз.

Производством "электронных браслетов" занималась жигулевская компания "Мета" Николая Мартынова (также проходит по уголовному делу). Позже в качестве оплаты за помощь в хищении бюджетных средств Александр Реймер получил от Мартынова более 140 млн руб. наличными.

Приговором столичного суда Мартынов, признавший вину в мошенничестве и заключивший сделку со следствием, был осужден на три года и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

В августе 2018 г. суд удовлетворил исковые требования ФСИН о взыскании свыше 2,2 млрд руб. с Реймера в качестве компенсации ущерба, причиненного преступлением.

В мае минувшего года Александр Реймер уже просил Центральный районный суд Калининграда об УДО, но тогда судья отказала 61-летнему заключенному.