Суд отказал Александру Реймеру в освобождении по УДО

Во вторник, 28 мая, Центральный районный суд Калининграда под председательством судьи Людмилы Сагий отказал в ходатайстве об УДО 61-летнему бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, экс-главе ГУВД по Самарской области Александру Реймеру. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, Александра Реймера, его бывшего заместителя Николая Криволапова, а также директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН" (ФГУП ЦИТОС) Виктора Определенова обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Кроме того, Криволапову инкриминировали незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, в 2010-2012 гг. обвиняемые мошенническим путем похитили более 2,7 млрд руб., которые были выделены ФСИН из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля подконтрольных лиц - "электронными браслетами". Закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько раз.

Производством "электронных браслетов" занималась жигулевская компания "Мета" Николая Мартынова (также проходит по уголовному делу). Позже в качестве оплаты за помощь в хищении бюджетных средств Александр Реймер получил от Мартынова более 140 млн руб. наличными.

14 июня замоскворецкий суд Москвы приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. Двое других фигурантов - Криволапов и Определенов - также признаны виновными. Криволапову назначили пять лет и восемь месяцев колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей. Определенова приговорили к шести годам колонии и штрафу 700 тыс. рублей.

Согласно приговору, суд лишил Реймера звания генерал-полковника, а Криволапова - звания генерал-майора.

Впоследствии апелляция согласилась с назначенным наказанием, освободив осужденных от выплат штрафов.