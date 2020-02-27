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Преступления Происшествия

В Самаре прекратили уголовное дело об ожогах, полученных из-за прорывов труб ГВС

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прекратили в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело, возбужденное по факту получения горожанами ожогов различной степени тяжести из-за прорыва трубопроводов с горячей водой на ул. Стара-Загора в январе 2019 г. и на пр. Ленина - в феврале 2019 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в январе и феврале 2019 г. в Октябрьском и Кировском районах Самары прорвало трубопроводы. Из-за этого по улицам разлилась горячая вода, в результате ожоги различной степени тяжести получили несколько человек. В связи с этим региональное СУ СК возбудило уголовные дела по ст. 238 УК РФ, которые впоследствии объединили в одно производство.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в следственном управлении, в качестве подозреваемого никого не допрашивали. А потерпевшими признали 23 человека.

По данным СУ СК, их сотрудники установили, что предотвратить возможные повреждения теплосетей и их последствия можно было, только прекратив эксплуатацию ненадежных и малонадежных объектов теплоснабжения. А это само по себе недопустимо и нарушило бы законные права граждан, организаций и общества в большем объеме, чем при все-таки возникших авариях.

В связи с этим следствие расценило факт эксплуатации ненадежных участков теплосетей как вызванный крайней необходимостью и связанный с обоснованным риском для достижения общественно-полезных целей.

Кроме того, по данным следствия, в 2019 г. АО "ПТС" и ПАО "Т Плюс" занимались приведением теплосетей города в нормативное состояние. Кроме того, "ПТС" возместило причиненный вред всем потерпевшим, выплатив компенсации от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

"Таким образом, оснований для привлечения кого-либо к уголовной ответственности по ст. 118, 217, 238 УК РФ по вышеуказанному факту не имеется, в связи с чем уголовное дело было прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ("Отсутствие состава преступления"), - пояснили в следствии.

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