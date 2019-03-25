В связи с ожогами людей при прорывах теплотрасс возбуждены уголовные дела

В Самаре возбудили уголовные дела из-за ожогов, полученных горожанами во время прорывов теплотрасс. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в Кировском и Октябрьском районах Самары в январе — феврале произошло несколько прорывов трубопроводов. В результате дороги и тротуары залило горячей водой. Из-за этого ожоги различной степени тяжести получили несколько человек.

В частности, 22 января, из-за прорыва теплотрассы в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загоры за медицинской помощью обратились 15 человек. У пострадавших диагностированы ожоги средней тяжести. Шестерым пострадавшим была оказана медпомощь амбулаторно, а девять человек, в том числе двое детей 12 и 14 лет госпитализировали в ожоговый центр больницы им. Пирогова.

Еще одна коммунальная авария произошла около 7:00 12 февраля на пр. Ленина в Октябрьском районе Самары. Тогда ожоги получили двое мужчин. Их госпитализировали в ожоговое отделение больницы им. Пирогова.

Как уточнили в СУ СК РФ по Самарской области, по результатам проверок Следственный отдел по Кировскому району и Советский межрайонный следственный отдел Самары возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

"Расследование уголовных дел продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", — сообщают в областном следственном ведомстве.