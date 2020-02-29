Замначальника самарского ОП Нещадимов получил 7 лет колонии

В пятницу, 28 февраля, в Самарском районном суде восемь часов оглашался приговор бывшему заместителю начальника Куйбышевского райотдела полиции Ивану Нещадимову.

Федеральный судья Дмитрий Дерунов признал его виновным в получении взятки и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в 6 млн рублей.

Обвинение в препятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) суд посчитал излишне вмененной, так как действия Нещадимова полностью охватываются составом статьи "Получение взятки".

Адвокат Владимир Олейник считает приговор необоснованным и, в том числе, излишне суровым. Он сравнил наказание своему подзащитному с наказанием рыбинспектору Козлову, признанному виновным по той же самой коррупционной статье 290 УК РФ. За взятку в те же 200 тыс. руб. Козлов был приговорен только к штрафу в 1,5 млн рублей.

Напомним, летом 2018 г. Нещадимов был задержан сотрудниками регионального УФСБ во дворе своего дома на ул. Ленинской в Самаре.

Согласно решению суд, воспользовавшись обращениями граждан по поводу разрушения дамбы на реке Самара, он стал вымогал взятку за то, чтобы не препятствовать ООО "СамараСтройСнаб" вывозить грунтовой песок. Директор предприятия обратился к Марату Багдасарову с просьбой решить вопрос. Вместе они написали заявление в УФСБ, и Багдасаров дал согласие для участие в оперативном эксперименте с целью задержания Нещадимова с поличным. На место передачи денег Багдасаров приехал вместе с приятелем Нещадимова Найденковым, которого подозреваемый из осторожности привлек в качестве посредника.

Как произошла передача денег суд знает только со слов стороны обвинения, так как видеозапись задержания суду не представлена.

Нещадимов же свою вину в получении 200 тыс. меченых рублей категорически отрицает. По его словам, он не желая общаться с Багдасаровым, даже не подошел к машине, на которой тот приехал к его дому. Деньги ему в карман подсунули те, кто совершал силовое задержание. Но все доводы защиты в подтверждение этой версии суд во внимание не принял.