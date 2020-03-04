Александр Винников: "Полиция приобретает большую эффективность, если ей помогает общество"

О результатах работы полиции региона за прошлый год, о планах текущий, а также о приоритетных направлениях работы ведомства и многом другом Волга Ньюс рассказал начальник ГУ МВД России по области генерал-лейтенант полиции Александр Винников.

— Александр Иванович, давайте начнем с итогов работы полиции в прошлом году. Каковы основные достижения?

— В конце января 2020 года в Главном управлении МВД России по Самарской области состоялась коллегия, на которой мы подвели итоги работы. Принявший в ней участие статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов отметил, что в Самарской области сохраняется стабильная оперативная обстановка.

Исходя из анализа, было также отмечено, что уровень преступности в регионе ниже, чем в среднем по России. Мы находимся на двенадцатом месте по стране, и я считаю это очень хорошим результатом. Так что с 2017 года у нас хорошая динамика.

С одной стороны, за прошлый год наблюдается небольшой рост количества зарегистрированных преступлений в целом — на 2,8%. Но выросло по большей части количество экономических преступлений: мошенничества (+15,3%), взятки (+26%), преступления в сфере IT-технологий и с их применением (+57,5%).

При этом количество фактов нанесения тяжкого вреда здоровью заметно сократилось — на 20,7%, уменьшилось и число грабежей — на 16,3%. Разбоев и краж также стало меньше. На 4,3% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 11% — в состоянии алкогольного опьянения.

Оздоровлению криминогенной обстановки, в числе прочего, безусловно, способствовала работа по противодействию организованной преступности. Отмечу, что хорошие результаты работы закрепились за подразделениями следствия, дознания, по противодействию экстремизму и экономическим преступлениям. В минувшем году коллектив со своими задачами справился, и руководство МВД нашу работу оценило удовлетворительно.

— Какие из ОВД региона наиболее успешны, на ваш взгляд, и показывают лучшие результаты работы? Как поощряются достойные сотрудники?

— С одной стороны, нашу работу, я считаю, оценить весьма сложно, с другой — оценка ей дается регулярно. И профессиональное соперничество должно быть, поскольку оно, как минимум, полезно для общего дела.

В этом году показательным среди ОВД Самарской области стал муниципальный отдел МВД России "Похвистневский". Пришедший из Клявлинского района молодой руководитель подполковник полиции Юрий Алекян на новом месте работы добился хороших результатов: при нем увеличилась раскрываемость преступлений, он активно взаимодействует с прокуратурой и администрацией по вопросам профилактики различных видов преступлений.

Конечно, идеально получается не всегда, но этому руководителю удалось в течение года по всем линиям работы достичь определенных успехов и оказаться в передовиках.

Я считаю, что за хорошую работу сотрудники, конечно, должны поощряться. Думаю, что кроме слов благодарности от граждан и руководства неплохо было бы, например, вручать лучшим территориальным ОВД своеобразное переходящее знамя. Сейчас мы думаем над этим вопросом.

Кстати, в этом году правительственными наградами будут отмечены 12 сотрудников органов внутренних дел Самарской области.

— Молодежь сейчас охотно идет в полицию? Как в целом можете оценить ситуацию с укомплектованностью ведомства кадрами?

— Молодежь сейчас активно приходит на службу в органы внутренних дел, и это хорошо. В целом молодежь приходит очень развитая и подготовленная. Но новым сотрудникам в любом случае нужно уделять особое внимание. Так, у нас уже стало традицией по пятницам чествовать сотрудников, которые получают первые звания.

Я считаю, что подчиненных нужно замечать, тогда и они будут с гордостью нести службу и помогать людям. Согласен с высказыванием, что кадры решают все. Я всегда контролирую, какие должности освобождаются в силу ряда причин: увольнения, ухода на пенсию, перемещения по служебной лестнице.

Не так давно в главке произошли новые назначения на руководящие должности в управления накроконтроля и уголовного розыска. Пришедшим специалистам могу дать только положительную оценку. Оба они самарцы, выходцы из уголовного розыска, работу свою знают и с возложенными задачами справляются. Кроме того, мы укрепили звено госзащиты и провели кадровые изменения в городском управлении.

Бакытжан Косетов освободил кресло главного наркоборца Начальник управления по контролю за наркотиками в ГУ МВД по Самарской области Бакытжан Косетов покинул эту должность. С 26 июля управление с приставкой "врио" возглавляет его бывший заместитель Александр Бибишев.

Конечно, мы в Самарской области выращиваем и специалистов, которые от нас уходят на повышение в другие регионы. Так, мой заместитель генерал-майор Александр Прядко возглавил Управление МВД по Архангельской области.

— Наверняка за годы службы вы выработали свой стиль управления. Чему вы уделяете больше внимания? Приходится ли менять подходы с учётом меняющегося времени?

— На мой взгляд, внимание нужно уделять всему. Важен любой аспект деятельности полиции — что-то упустишь, и тут же последует негативная реакция общества.

Многие, по незнанию, думают, что в отличие от бывшего начальника Главка я перестал поддерживать добровольные народные дружины. Однако это вовсе не так: дружину переформатировали с учетом требований нового времени. Изменилось и региональное законодательство в этой сфере. Идея такова, чтобы дружина использовалась не только в помощь полиции, а для всего правоохранительного блока Самарской области — в интересах всех, в первую очередь, граждан!

У нас субъектов профилактики много: прокуратура, суды, органы опеки. А вместе с дружиной работать получается эффективнее. Поэтому убежден, что дружина не для полиции, она — для общества. К слову, дружинники сегодня социально защищены, им законодательно предусмотрены определенные выплаты и льготы.

— Есть ряд направлений, которые являются для самарской полиции приоритетными — например, противодействие нефтеврезкам, игорному бизнесу… Давайте поговорим о них.

— Самарская область — уникальный субъект, в котором есть, сотни километров различных трубопроводов для перекачки чистого топлива, магистралей для обеспечения железнодорожного транспорта и авиаперевозок. Хоть сеть и очень большая, мы стараемся ничего не упускать в вопросах безопасности. Причем эта деятельность находится на контроле у всех правоохранительных структур региона, и работаем мы сообща.

Помимо этого, мы организовали целый ряд встреч со службами безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса: силами полиции при поддержке служб безопасности компаний удается реально противостоять незаконным нефтеврезкам.

Кроме того, нам удается возбуждать и расследовать уголовные дела по врезкам, совершенным в прошлые годы. В этом направлении проводится большая работа, как и в части предупреждения новых правонарушений. Так, если по состоянию на 2012 год у нас было порядка 200 врезок, сегодня их 18.

Что касается незаконного игорного бизнеса, то проблема даже не столько в том, что играют, а в том, что несут из семьи последнее. Это уже болезнь, вид зависимости. По этому поводу очень много звонков приходит на "телефон доверия" самарской полиции.

Игорные заведения в регионе всячески пытаются продолжить свое существование — например, меняют формы работы, перебазируются в квартиры. Мы через суды пытаемся обязать собственников помещений расторгать подобные договоры.

Также, по материалам проверок полицейских, СУ СК России по Самарской области возбуждает уголовные дела. Темпов работы в данном направлении не сбавляем…

— Как обстоят дела с противодействием мошенничествам в сфере IT- технологий?

— Новые технологии дают почву новым видам преступлений. К сожалению, чаще других жертвами аферистов становятся люди пенсионного возраста — они могут рассказать номера своих банковских карт, счетов, попадаются на различные уловки.

Сейчас IT-подразделения в системе МВД тоже трансформируются: меняются направления работы, улучшается профессиональная подготовка сотрудников. И сегодня в рамках уже имеющихся соглашений многое удалось улучшить в работе и добиться серьезных результатов.

Например, полицейские, общественный совет главка, совместно с представителями партии "Единая Россия" и самарского отделения Центробанка проводят профилактические мероприятия, нацеленные на противодействие киберпреступности среди подростков и людей пожилого возраста. Подобные мероприятия позволяют школьникам и пенсионерам узнать более подробно о методах мошенничества онлайн и офлайн и о способах защиты от противоправных действий в интернет-пространстве.

— Каковы результаты работы полиции по теме обманутых дольщиков?

— Проблема дольщиков касается не только нашего региона, она повсеместная… К сожалению, на рынок приходят не совсем добросовестные застройщики, и наша задача помогать людям, оставшимся без денег и квадратных метров.

В 2019 году в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено семь уголовных дел, а также организована специальная рабочая группа с представителями МВД, прокуратуры и правительства. Все виды контроля за данной проблемой осуществляются в полной мере.

Благодаря совместной работе количество обманутых дольщиков сокращается. Недобросовестным застройщикам мы еще раз готовы напомнить: преступления в сфере долевого строительства в регионе не будут оставаться безнаказанными!

— В Самарской области в настоящее время работает порядка 500 управляющих компаний. И среди них есть те, к которым у граждан имеется много вопросов и претензий. Как полиция отрабатывает такие жалобы жителей?

— Да, представители УК не всегда прозрачно работают: подтасовывают протоколы общих собраний, скрывают отчетность и информацию о расходовании общих денежных средств.

Выплаты, которые жители региона перечисляют управляющим компаниям, весьма внушительные. Только вот услуги, оказанные такими компаниями, не всегда соответствуют действительности. По каждой жалобе мы проводим проверку, досконально изучаем документацию. Часто в таких нарушениях усматривается компетенция органов прокуратуры…

Думаю, в данном вопросе следует активнее привлекать органы государственной власти и решать возникающие проблемы совместными усилиями.

— Сегодня все больше распространяется реклама лекарственных средств, многие из которых таковыми вовсе не являются. Работает ли полиция на выявление и пресечение данных фактов?

— К сожалению, все хотят быстро заработать, а современные технологии и реклама позволяют это сделать, но не всегда законно. Полиция в этом вопросе взаимодействуем с другими ведомствами и структурами — в частности, с Роспотребнадзором.

Дело в том, что каждая проверка согласовывается с другими заинтересованными компетентными ведомствами, мы отталкиваемся от оперативной информации и конкретного заявителя.

Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проводят подобные проверки в аптеках и больницах. Факты незаконного оборота нелегальных препаратов пресекаются, принимаются процессуальные решения, уголовные дела доходят до суда.

В Тольятти будут судить участников ОПГ, производивших "синтетику" килограммами В Тольятти с утвержденным обвинительным заключением в суд направили уголовное дело четырех участников ОПГ, производившей наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Кстати, в ближайшее время перед судом предстанут четыре участника организованной группы, производившие в кустарных условиях наркотики. В ноябре 2018 года сотрудники подразделения по незаконному обороту наркотиков УМВД России по Самаре совместно с оперативниками отдела УНК ГУ МВД России по региону при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика, находившуюся в гаражном кооперативе в Тольятти. Следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, и теперь подозреваемые понесут заслуженное наказание.

— Поделитесь планами на текущий год.

— Первое и самое важное — придерживаться того вектора, который мы задали, и не снижать темпов. Конечно, мы продолжим выстраивать открытые и доверительные отношения с обществом. Я считаю, что система МВД — одна из самых открытых: для граждан работают "телефоны доверия", "горячие линии", приемные, в том числе Общественных советов, сотрудники дежурных частей круглосуточно принимают обращения от населения. Более того, госуслуги сейчас оказываются и в интернете.

Думаю, что полиция приобретает большую эффективность, если ей помогает общество. Сегодня граждане имеют возможность отправить письмо с помощью сайта ГУ МВД России по Самарской области: обратиться с критикой, предложением, благодарностью по работе ОВД. Считаю, что такое онлайн-сотрудничество общества и полиции, безусловно, приносит свои плоды.

Так, все чаще граждане сообщают нам о преступных посягательствах — через социальные аккаунты самарской полиции в соцсетях. Информирование правоохранительных структур о противоправной деятельности — это практика многих успешных и развитых регионов страны. И у нас примеры такого взаимодействия тоже есть.

Кроме того, хочу отметить, что информация о происшествиях с участием сотрудников полиции не замалчивается, распространяется через СМИ в кратчайшие сроки, сообщается о мерах дисциплинарного воздействия на сотрудников. При этом руководители органов внутренних дел в обязательном порядке отвечают за проступки своих подчиненных.

В текущем году особое внимание будет уделяться противодействию киберпреступности. Преступления данной направленности с каждым годом приобретают новые формы и затрагивают все больше людей. В наших интересах защитить граждан от уловок мошенников, которые сегодня пользуются современными технологиями. Проводимые в различных формах профилактические и разъяснительные мероприятия (квест-игры, лекции, беседы с аудио- и видеоконтекстом, памятки, брошюры) позволяют гражданам не стать жертвами преступного умысла.

В дальнейшем планируется продолжить цикл мероприятий по безопасности в сети Интернет с участием представителей органов безопасности и внутренних дел, общественников, ветеранов силовых структур и ведомств, информационных служб и заинтересованных учреждений региона.