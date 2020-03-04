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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцам пересчитают платежи за тепло

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте жители порядка 1200 многоквартирных домов Самары и Тольятти получат квитанции с корректировкой по оплате за тепло, полученное в 2019 г., сообщает "Т Плюс".

Жители Самарской области, которые платят за отопление по 1/12 (равными долями в течение всего года), и проживают в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ), по закону в первом квартале года, следующего за отчетным, получают перерасчет платы за отопление на основании фактических показаний. 

За основу для начисления ежемесячной платы для домов с общедомовыми счётчиками берется среднемесячное потребление конкретного многоквартирного дома за предыдущий год.

Подавляющее большинство клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" в этом сезоне получат экономию по оплате тепловой энергии благодаря установленным общедомовым приборам учета тепла.

На размер корректировки влияют несколько факторов, в первую очередь, погодный, который формирует количество дней отопительного сезона. Второй значимый фактор — конструктивные особенности зданий, качество работы системы теплоснабжения домов, выполненные энергосберегающие мероприятия, иными словами, то, как управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону и как они его проходят. От этого зависит, сколько тепловой энергии дом потребляет.

"Собственники вправе отказаться от получения квитанций с корректировкой. Для этого им достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7. В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления", — отметил директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

Корректировка для жителей, чьи дома не оборудованы ОДПУ, не производится.

 

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