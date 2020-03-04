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Суды Происшествия

Светлана Моравская и ее адвокат подали жалобу на приговор

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Приговоренная к четырем годам колонии за злоупотребление полномочиями экс-глава управления капстроительства Самарской области Светлана Моравская и ее адвокат подали жалобу на приговор. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде Ленинского района.

Напомним, Моравскую обвиняли в злоупотреблении полномочиями, из-за чего Самарской области был причинен ущерб 273 млн рублей. Виной всему был контракт на берегоукрепление Волги у с. Рождествено. Подрядчик использовал слишком дешевые и некачественные материалы, а сотрудники управления капстроительства подписали документы и оплатили выполнение работ. По версии следствия, Моравская знала о недостатках, но приказала подчиненным подписать бумаги.

13 марта Ленинский райсуд Самары признал Моравскую виновной и назначил ей четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Суд зачел в срок лишения свободы время содержания под стражей. В итоге на день оглашения приговора получилось, что почти два года заключения из назначенных четырех женщина уже отбыла.

Светлана Моравская и ее адвокат обжаловали этот приговор. Их апелляционные жалобы рассмотрят в Самарском областном суде.

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