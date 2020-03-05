Обвиняемым в создании ОПС страховых мошенников запросили до 21 года колонии

Государственный обвинитель по делу ОПС страховых мошенников запросил для подсудимых сроки от 8 до 21 года колонии. Самый большой срок может получить экс-полицейский Сергей Бузыкин, которому вменено участие в 26 преступлениях, 19 лет прокурор просил для предполагаемого организатора — Олега Краснова.

Прения сторон продолжились на этой неделе в Ленинском райсуде после 11 месяцев судебного следствия. На скамье подсудимых 13 человек, которым вменили участии в преступном сообществе, промышлявшем мошенничествами. Правоохранители считают, что подсудимые оформляли подложные документы о ДТП и предоставляли их в страховые компании для получения страховых выплат.

Потерпевшими по делу признаны несколько страховых компаний, однако большинство эпизодов касаются "Росгосстраха".

Среди сидящих на скамье подсудимых пятеро бывших полицейских, по версии гособвинения, виновных в служебных подлогах, 60 страховых мощенничествах и покушениях на них, а также в превышении должностных полномочий.

Напомним, 38-летний самарский аварийный комиссар Олег Краснов был взят под стражу еще весной 2017 года. Тогда служба безопасности "Росгосстраха", занявшись анализом деятельности компании, обнаружила "хронических" получателей страховых выплат.

В ходе расследования среди разоблаченных оказались сотрудники страховых компаний и эксперты, которые якобы на протяжении нескольких лет сотрудничали с Красновым.

Страховки ему нередко приходилось получать через суд. Например, в августе 2015 года в Железнодорожном райсуде он выиграл у "Росгосстраха" за сплошь исцарапанную машину почти 941 тыс. руб., а уже через два месяца в Самарском райсуде взыскал с компании еще 955 тыс. рублей за повреждение своей Toyota Rav4.

"В этом деле очевидно, что квалификация содеянного слишком завышена, — заявила суду адвокат Анна Давыдова. - Здесь нет никакого преступного сообщества, и очень жаль, что государственный обвинитель этого не видит. Постановлением Пленума Верховного суда все признаки ОПС перечислены, но в нашем деле ни один из них не присутствует".

По мнению Давыдовой, несмотря на большое число подсудимых, доказательств их организованности нет, как нет и признаков устойчивости группы. И потому их мошенничества подлежат квалификации по части 2 ст. 159.5 УК РФ, есть признаны преступлениями средней тяжести.

Всего по делу было привлечено к ответственности 17 человек, но четверо заключили соглашение со следствием и их выделенные в отдельное производство дела были рассмотрены в особом порядке. В результате граждане наказаны штрафами, так как участие в ОПС им не вменялось.

Нестрогим наказанием отделался и следователь СУ СКР Виталий Кузьменко, получивший полумиллионную взятку пока вел это расследование.

На данный момент некоторые из подсудимых полностью возместили причиненный страховым компаниям ущерб, то есть деятельно раскаялись в надежде на условные сроки. Невозмещенными остались около 14 млн рублей.

В то же время подсудимый Егор Евстифоров, будучи под подпиской о невыезде, умудрился сесть за решетку рядом с Красновым, теперь уже за незаконные действия с наркотиками.