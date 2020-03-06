В АМГРАДе построят семь детских садов и две школы

На территории макрорайона АМГРАД планируется построить семь детских садов и две школы. Об этом сообщили в холдинге "Глобал Вижн", реализующем проект застройки около торгового комплекса "АМБАР".

Сейчас в холдинге приступили к проектированию первого детского сада. Заявку на его включение в государственную программу финансирования строительства дошкольных образовательных учреждений планируется направить в этом году, чтобы начать реализацию проекта в 2021 году.

Сообщается, что трёхэтажный детский сад, рассчитанный на 330 детей, будет выполнен в европейской стилистике. В нем предусмотрены ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет. Также будет сформирована комбинированная группа для детей с инвалидностью: по слуху и зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и особенностями развития. Детский сад обеспечат всей необходимой инфраструктурой для свободного передвижения детей и специальными образовательными программами.

"Концепция детского сада предусматривает просторные игровые и групповые комнаты, столовую с полноценным собственным пищеблоком, учебные кабинеты, музыкальный и методический кабинеты. Спортивная зона будет состоять из спортивного зала и бассейна со всем необходимым для всех групп детей. Благоустройство территории включает в себя сертифицированные и современные малые архитектурные формы, игровые площадки с мягким нетравмоопасным покрытием. Застройщик с особым вниманием подходит к созданию современной детской инфраструктуры. Для безопасности детей будет организовано наружное и внутреннее видеонаблюдение", - уточняют в "Глобал Вижн".

Около ТК "Амбар" в Самаре построят район на 50 тыс. жителей Холдинг Global Vision Геннадия Суркова приступил к реализации проекта по строительству нового жилого макрорайона "АМГРАД" более чем на 50 тыс. жителей. Жилой комплекс расположится недалеко от торгового комплекса "АМБАР", введенного холдингом в 2014 году.

Напомним, сейчас в "АМГРАДе" проектировщики которого рассчитывают на более чем 50 тыс. жителей, ведется строительство первого дома переменной этажности — 7, 16, 24 этажей. В доме № 1 завершаются работы по остеклению, ведутся работы по утеплению фасада и практически готовы все инженерные коммуникации. Проектом предусмотрено более 50 планировочных решений для квартир в первом доме, площадью от 32 до 91 кв. м.

Проект реализуется с применением эскроу-счетов. Это единственный проект в Самаре, где есть льготная ипотека со ставкой от 1% годовых.

Макрорайон будет построен в несколько этапов и представлять собой концептуальные жилые кварталы с домами переменной этажности и всей необходимой социальной инфраструктурой для комфортной жизни, работы и отдыха.

Концепция и мастер-план разработаны в сотрудничестве с немецким бюро ESP Design Studio. Именно ими были созданы узнаваемые архитектурные решения торговых комплексов "АМБАР" и "Гуд`ОК"