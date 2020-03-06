16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В АМГРАДе построят семь детских садов и две школы "Самарский Стройфарфор" поделился с топ-менеджерами региональных компаний опытом в реализации крупных проектов "Больверку" не удалось отстоять госконтракт с Росморпортом В 2021 году дошкольники из "Кошелев-проекта" пойдут в новые детские сады СОФЖИ возобновит жилищное строительство

Строительство Строительство и недвижимость

В АМГРАДе построят семь детских садов и две школы

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На территории макрорайона АМГРАД планируется построить семь детских садов и две школы. Об этом сообщили в холдинге "Глобал Вижн", реализующем проект застройки около торгового комплекса "АМБАР".

Фото: предоставлено компанией

Сейчас в холдинге приступили к проектированию первого детского сада. Заявку на его включение в государственную программу финансирования строительства дошкольных образовательных учреждений планируется направить в этом году, чтобы начать реализацию проекта в 2021 году. 

Сообщается, что трёхэтажный детский сад, рассчитанный на 330 детей, будет выполнен в европейской стилистике. В нем предусмотрены ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет. Также будет сформирована комбинированная группа для детей с инвалидностью: по слуху и зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и особенностями развития. Детский сад обеспечат всей необходимой инфраструктурой для свободного передвижения детей и специальными образовательными программами.

"Концепция детского сада предусматривает просторные игровые и групповые комнаты, столовую с полноценным собственным пищеблоком, учебные кабинеты, музыкальный и методический кабинеты. Спортивная зона будет состоять из спортивного зала и бассейна со всем необходимым для всех групп детей. Благоустройство территории включает в себя сертифицированные и современные малые архитектурные формы, игровые площадки с мягким нетравмоопасным покрытием. Застройщик с особым вниманием подходит к созданию современной детской инфраструктуры. Для безопасности детей будет организовано наружное и внутреннее видеонаблюдение", - уточняют в "Глобал Вижн".

Около ТК "Амбар" в Самаре построят район на 50 тыс. жителей Около ТК "Амбар" в Самаре построят район на 50 тыс. жителей
Холдинг Global Vision Геннадия Суркова приступил к реализации проекта по строительству нового жилого макрорайона "АМГРАД" более чем на 50 тыс. жителей. Жилой комплекс расположится недалеко от торгового комплекса "АМБАР", введенного холдингом в 2014 году.

Напомним, сейчас в "АМГРАДе" проектировщики которого рассчитывают на более чем 50 тыс. жителей, ведется строительство первого дома переменной этажности — 7, 16, 24 этажей. В доме № 1 завершаются работы по остеклению, ведутся работы по утеплению фасада и практически готовы все инженерные коммуникации. Проектом предусмотрено более 50 планировочных решений для квартир в первом доме, площадью от 32 до 91 кв. м.

Проект реализуется с применением эскроу-счетов. Это единственный проект в Самаре, где есть льготная ипотека со ставкой от 1% годовых.

Макрорайон будет построен в несколько этапов и представлять собой концептуальные жилые кварталы с домами переменной этажности и всей необходимой социальной инфраструктурой для комфортной жизни, работы и отдыха.

Концепция и мастер-план разработаны в сотрудничестве с немецким бюро ESP Design Studio. Именно ими были созданы узнаваемые архитектурные решения торговых комплексов "АМБАР" и "Гуд`ОК"

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5