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"РТ-Капиталу" не отдали здание Дома промышленности за долги "Крыльев Советов"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "РТ-Капитал" не смогло добиться передачи ему здания Дома промышленности и земельного участка под ним в счет погашения долга ПФК "Крылья Советов". Соответствующее решение принял во вторник, 10 марта, Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд в рамках разбирательства между "РТ-Капитал" и АО "Транспортно-логистическая корпорация" ("ТЛК", владелец Дома промышленности).

Напомним, кредитные договоры на 671 млн руб. и 308,15 млн руб. были заключены между АО АКБ "Новикомбанк" и ЗАО "ПФК "Крылья Советов" в феврале 2011 г. на срок до 25 декабря 2015 года. Впоследствии срок погашения кредитов был продлен допсоглашениями до июня 2016 года. Однако, согласно материалам КАД ВАС, до настоящего время долг в размере 979,15 млн руб. не погашен.

По состоянию на 22 апреля 2019 г. по договорам были начислены проценты в размере 152,18 млн рублей.
В декабре 2016 г. ООО "РТ-Капитал" перекупило у "Новикомбанка" право требования к "Крыльям Советов" по этим договорам.

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Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" до сих пор не погасил задолженность по кредитам, взятым у АО АКБ "Новикомбанк" еще в 2011 г. под залог Дома промышленности. Это следует из материалов судебного разбирательства между АО "Транспортно-логистическая корпорация" (АО "ТЛК", владелец Дома промышленности) и ООО "РТ-Капитал", перекупившим право требования к "Крыльям Советов" у "Новикомбанка".

Тем временем еще в феврале 2011 г. в счет обеспечения по кредитным договорам "Новикомбанк" заключил договоры залога с ГУП Самарской области "Эксон", впоследствии замененным на АО "Транспортно-логистическая корпорация". В соответствии с ними в случае неисполнения условий кредитного договора банк имеет право обратить взыскание на имущество, а именно два земельных участка общей площадью 7,19 тыс. кв. м и общей залоговой стоимостью 307,3 млн руб., два здания (площадью 20,3 тыс. кв. м и 114,7 кв. м и залоговой стоимостью 713,01 млн и 4 млн руб., соответственно) в Самаре на ул. Куйбышева, 145/ул. Красноармейская, 3.

По этому адресу располагается здание самарского Дома промышленности, которое в настоящее время находится в законсервированном состоянии.

По данным ИАС Seldon Basis, АО "ТЛК" специализируется на деятельности по складированию и хранению. Общество принадлежит министерству имущественных отношений Самарской области. ООО "РТ-Капитал", согласно сведениям ИАС Seldon Basis, на 85,71% принадлежит ГК "Ростех". Общество зарегистрировано в Москве и специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Выручка ООО "РТ-Капитал" в 2018 г. составила 3,01 млрд руб., чистая прибыль - 668,37 млн рублей.

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