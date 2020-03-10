Налоговая служба проведет дни открытых дверей

Всероссийская акция "Дни открытых дверей" по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц состоится 23–24 марта 2020 года и 24–25 апреля 2020 года во всех налоговых инспекциях ФНС России на всей территории страны.

В рамках мероприятия сотрудники налоговых органов разъяснят налогоплательщикам вопросы, связанные:

— с необходимостью декларирования полученного дохода и уплаты с него налога;

— с порядком исчисления, уплаты НДФЛ и наличия задолженности;

— с получением налоговых вычетов;

— с заполнением налоговой декларации по НДФЛ, в том числе с помощью ПО "Декларация" в электронном виде.

Также все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интернет-сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц". При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Часы работы налоговых инспекций региона в "Дни открытых дверей":

23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;

24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;

24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00;

25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00.