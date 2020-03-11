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Суды Происшествия

Ущерб по делу экс-владельца СК "Компаньон" вырос до 1 млрд рублей

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре под председательством федеральной судьи Кристины Берац слушается уголовное дело бывшего совладельца страховой компании "Компаньон" Бориса Семина и его предполагаемых подельников, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. В статусе потерпевшего по делу бывший компаньон Семина - Александр Зобнин.

Кроме Семина в совершении преступления обвиняют еще четверых: Иосифа Квачахию, работавшего директором по развитию ООО "Проектный офис", Евгения Величковского — корпоративного юриста фирмы, Вадима Чеплю — владельца нескольких ликвидированных страховых компаний и Олега Городскова — руководителя и соучредителя ООО "Консалтинг "Единство" и других большей частью ликвидированных фирм.

Суть обвинения — хищение имущества ООО "Проектный офис", куда банкротившийся "Компаньон" вывел свои активы. По версии правоохранителей, Семин зарегистрировал фирму на Сейшелах и вывел через нее имущество. Вмененный ущерб — около 1 млрд рублей.

В чем подозревают задержанного бизнесмена Бориса Семина В чем подозревают задержанного бизнесмена Бориса Семина
Бывший совладелец ряда самарских компаний 39-летний Борис Семин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Незадолго до Нового года он был задержан по месту проживания в Москве, а 27 декабря ему избрали меру пресечения в виде ареста на полтора месяца.

В Красноглинском районном суде на данный момент осталось допросить несколько свидетелей обвинения, которые упорно не желают появляться в суде. Среди них и тольяттинский специалист, которая делала финансово-экономическая и бухгалтерскую экспертизу. И защита настаивает на принудительном приводе этих "уклонистов".

"Мы уже допросили нескольких экспертов, которые проводили оценку похищенного, — рассказал корреспонденту издания адвокат Михаил Пыряев. — Они не смогли пояснить каким образом вышли на те огромные цифры, которыми оперирует обвинение. Эксперты ссылались на бухгалтерские документы, которые сами же назвали сомнительными".

Напомним, Борис Семин был задержан в декабре 2017 г. и вскоре помещен в следственный изолятор. Ущерб первоначально оценивался в 300 млн рублей.

Семин 47 раз обжаловал свой арест и действия следователя. Вместе с ним за решеткой прибывают Величковский и Квачахия, а остальные находятся под подпиской о невыезде. Защита главного подсудимого безуспешно пытается вывести своего клиента под домашний арест. Последний раз 25 февраля сего года в областном суде федеральный судья Татьяна Святец вновь отклонила их жалобу на длительное, более двух лет, содержание Семина под стражей.

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