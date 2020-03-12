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ЖКХ и благоустройство Общество

Первый общегородской субботник в Самаре запланирован на 28 марта

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый общегородской субботник в Самаре пройдет 28 марта, сообщает пресс-служба мэрии города. В настоящее время муниципальными предприятиями и управляющими организациями готовится инвентарь, заключаются договоры на вывоз мусора.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Необходимо усилить работу по приведению в надлежащее состояние дворов. И особенное внимание нужно уделить территориям, где расположены дома, в которых проживают ветераны", - подчеркнул в ходе общегородского совещания в сфере ЖКХ, прошедшего 12 марта в департаменте городского хозяйства и экологии, руководитель профильного ведомства Олег Ивахин.

Со стороны руководства города организован контроль. Глава Самары Елена Лапушкина лично следит за отработкой обращений граждан и регулярно выезжает в районы, чтобы проверить работу на местах.

Некоторые дворы уже вычищены, посильный вклад вносят и жители. В работу включены и управляющие микрорайонами. В частности, по результатам уборки фотоотчеты размещают и в социальных сетях.

Также предстоит подготовить к предстоящему ремонту так называемые МАФы - малые архитектурные формы: оборудование на детских и спортивных площадках, скамейки, декоративные элементы благоустройства.

Напомним, в этом году из-за ранней весны традиционная масштабная уборка города начнется раньше - 16 марта.

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