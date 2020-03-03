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ЖКХ и благоустройство Общество

Месячник по благоустройству стартует в Самаре 16 марта

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно постановлению, мероприятия по уборке города после зимы стартуют 16 марта и продлятся до 30 апреля. Общегородской субботник пройдет 25 апреля. Для организации работ создан специальный оргкомитет, который возглавил первый вице-мэр Владимир Василенко.

В ходе месячника планируется очистить город от мусора, веток и листвы. Отремонтировать детские площадки, привести в порядок малые архитектурные формы и ограждения, а также установить новые. Предполагается и ремонт контейнерных площадок, уборка территорий у многоквартирных домов, лотков, киосков, павильонов, прилавков и трамвайных путей. Очистка ливневой канализации и улично-дорожной сети. Приведение в порядок наружной рекламы и очистка фасадов домов, опор уличного освещения и остановочных павильонов от незаконной рекламы. Очистка водоохранных зон рек Волга и Самара. Помимо парков, скверов и дворовых территорий, особое внимание в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет сосредоточено на памятниках и местах захоронений воинов.

Напомним, накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение главам муниципалитетов начать уборку территорий раньше обычного из-за наступления ранней весны.

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