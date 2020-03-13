Марк Левянт: Культура требует пристального внимания со стороны государства

22 апреля состоится голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. О важности изменений, касающихся культурного наследия, рассказал председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист России Марк Левянт.

"Без культуры нет развития общества и движения вперед. Именно культура определяет многообразие человеческого потенциала. При высоком уровне профессионального искусства в нашей стране ситуация с массовой культурой в угоду низким вкусам оставляет желать лучшего", - посетовал композитор.

По его мнению, культура является символом страны, ее непреходящей ценностью, и она требует защиты и пристального внимания со стороны государства.

"Сегодня благодаря национальному проекту "Культура" происходит активное движение в этой области. В нашей губернии это особенно заметно: появляются новые залы, ремонтируются дома культуры, существенную поддержку получают инициативы творческих коллективов и некоммерческих организаций. Государство должно быть заинтересовано в развитии культуры и образования своих граждан. От этого зависит будущее страны", - отметил Марк Левянт.

