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Власть и политика

Марк Левянт: Культура требует пристального внимания со стороны государства

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 апреля состоится голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. О важности изменений, касающихся культурного наследия, рассказал председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист России Марк Левянт.

"Без культуры нет развития общества и движения вперед. Именно культура определяет многообразие человеческого потенциала. При высоком уровне профессионального искусства в нашей стране ситуация с массовой культурой в угоду низким вкусам оставляет желать лучшего", - посетовал композитор.

По его мнению, культура является символом страны, ее непреходящей ценностью, и она требует защиты и пристального внимания со стороны государства.

"Сегодня благодаря национальному проекту "Культура" происходит активное движение в этой области. В нашей губернии это особенно заметно: появляются новые залы, ремонтируются дома культуры, существенную поддержку получают инициативы творческих коллективов и некоммерческих организаций. Государство должно быть заинтересовано в развитии культуры и образования своих граждан. От этого зависит будущее страны", - отметил Марк Левянт.
 

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