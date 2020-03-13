Предприятия Самарской области могут стать участниками регионального кадрового стандарта

В четверг, 12 марта, состоялось первое заседание рабочей группы по реализации стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Самарской области, которое провел заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Заседание группы при координационном совете по кадровой политике при губернаторе Самарской области прошло в расширенном составе — с участием представителей регионального правительства, а также предприятий и образовательных организаций области, выразивших желание присоединиться к работе по реализации кадрового стандарта, представителей общественных организаций работодателей.

Данный стандарт — это комплекс современных управленческих практик, направленных на обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами, который реализуется в целях повышения инвестиционной привлекательности региона.

"Самарская область с 2016 года в качестве одного из 20 пилотных регионов начала внедрять Региональный стандарт, что дало нам возможность переосмыслить и перепроектировать ряд управленческих процессов для достижения задач по развитию и наращиванию кадрового потенциала региона. Полученные в ходе апробации стандарта результаты были признаны одними из лучших, и в 2019 году Самарской области предложили стать наставником для других регионов Российской Федерации", — отметил Александр Фетисов.

Сейчас регион продолжает реализацию стандарта. На совещании обсудили возможность применить сложившиеся положительные практики в приоритетных сферах экономики Самарской области с учетом повышения требований работодателей к производительности труда и к качеству подготовки выпускников образовательных организаций высшего и профессионального образования, которые связаны со стремительными технологическими изменениями.

Участники совещания приняли решение распространить применение кадрового стандарта не только на аэрокосмический кластер, как было ранее, но и на автомобилестроительный, нефтехимический, агропищевой, строительства и производства строительных материалов, информационных технологий, туристско-рекреационный, транспортно-логистический кластеры.

Сформирован перечень предприятий, которые выступили заказчиками подготовки кадров. Это, в частности, ПАО "Кузнецов", АО "Тяжмаш", ПАО "Салют", ОА "Полимер", ООО "ЗЕТТА", ООО "Самарский стройфарфор", ООО "Научно-внедренческая фирма "Сенсоры, Модули, Системы" и другие.

На основе запросов предприятий выделен перечень специальностей среднего профессионального образования и перечень направлений подготовки высшего образования для реализации Стандарта. На текущий момент определены 34 образовательные организации, которые примут участие в подготовке специалистов. Это 6 организаций высшего образования, 24 — среднего профессионального образования, 2 — дополнительного профессионального образования и 2 — дополнительного образования детей.

Руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов подчеркнул: "В любой момент любое заинтересованное предприятие может войти в состав участников, заключив соответствующее соглашение. Перечень компетенций и направлений подготовки также остаются открытыми и будут дополняться и изменяться в зависимости от запросов предприятий".

Многие практики, относящиеся к ключевым положениям стандарта, уже успешно реализуются, например такие, как профнавигация, дуальное обучение, "Вордлскиллс", повышение квалификации и другие.

В текущем году основной акцент — на вовлечении максимального количества участников в реализацию кадрового стандарта, организацию между ними свободных и прямых коммуникаций.

В этом году благодаря грантовой поддержке Минпросвещения России в Самарской области создается центр опережающей профессиональной подготовки кадров. Реализация стандарта позволит максимально приблизить региональное образование к требованиям реального производства и поможет вырастить целое поколение молодых профессионалов.

Ключевые элементы регионального стандарта: