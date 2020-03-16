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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары отклонила проект планировки 109 квартала

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала постановление об отклонении документации по планировке территории в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе областного центра.

Напомним, согласно опубликованным ранее чертежам планировки, на данном участке площадью 34 тыс. кв. м предусматривалось строительство семи 17-этажных зданий общей площадью 83,3 тыс. кв. метров. Жилая площадь проектируемых объектов должна была составить 45,82 тыс. кв. м, застройка рассчитывалась на 1145 человек. Во встроенных помещениях планировалось создание дошкольного образовательного учреждения на 60 учеников, кабинета врача общей практики и помещения участкового уполномоченного полиции. Проект также предусматривал создание 362 парковочных мест.

В настоящее время на территории квартала находится построенное "Трансгрузом" здание высотой в 33 этажа, ветхое жилье, а также объект культурного наследия — особняк Зеленко.

Проект межевания территории уже в третий раз не смог пройти этап публичных слушаний. В этот раз из 125 зарегистрированных участников лишь трое поддержали проект, 122 человека высказались против утверждения представленной документации. В письменном виде в поддержку застройщика поступило 309 обращений граждан (из них 27 проживают на территории проектирования), против проекта — 650 обращений граждан (из них 290 граждан проживают на территории проектирования). В результате документация возвращена застройщику на доработку с учетом результатов публичных слушаний.

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