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Экономика и бизнес

В Самарской области могут открыть дополнительное производство медицинских повязок

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе в связи с ажиотажным спросом на медицинские маски из-за коронавируса могут открыть их новые производства. Соответствующие переговоры ведутся региональным минпромом с двумя предприятиями.

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпрома Алексей Софронов в понедельник, 16 марта, на заседании комитета губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле.

Председатель комитета Вячеслав Малеев в свою очередь предложил повести внеочередное заседание с представителями минпрома и минэкономразвития, "чтобы они пояянили как происходит работа на их уровне, какие меры предпринимаются, чтобы не остановить предприятия".

"Перебои с комплектующими АвтоВАЗа, "Джи Эма". У производителей комплектующих тоже есть проблемы с поставками из Китая. Мы также много поставляем в Европу, покупаем там, и там сейчас начинаются перебои. Возникнут проблемы у бизнеса. [...] Нас всех коснется. В полный рост идет разговор, что будет снижение производства и в стране, и в мире, это приведет к снижению наполняемости бюджета", - заявил Малеев.

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