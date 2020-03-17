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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" напомнили абонентам о дистанционных способах оплаты коммунальных услуг

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вторая половина месяца — время передачи показаний приборов учёта водоснабжения. В период распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса компания "РКС-Самара" предлагает абонентам по возможности не посещать центры обслуживания клиентов, не бросать бумажки с показаниями в ящики, а воспользоваться интерактивными способами передачи информации.

Передать показания приборов учета можно дистанционно:

— по многоканальному телефону кол-центра 207-25-40 с 7 по 25 число

— через личный кабинет на сайте samcomsys.ru

— без регистрации на сайте samcomsys.ru

Письменные заявления можно направить через форму обратной связи на сайте samcomsys.ru/faq или по электронной почте info@samcomsys.ru. Все поступившие обращения направят в работу по компетенции, заявители получат ответ в установленный законом срок. Открыты дополнительные линии многоканального кол-центра: 207-25-40.

Стоит отметить, что в центрах обслуживания клиентов "РКС-Самара" проходит дополнительная санитарная обработка, сотрудники работают в масках, воздух очищается с помощью рециркуляторов: он затягивается внутрь, проходит через обеззараживающее ультрафиолетовое облучение и, очищенный, снова поступает в помещение. Рециркулятор может работать в любом помещении, в присутствии людей, на производственный процесс никакого влияния он не оказывает. Прибор может быть включён постоянно.

Несмотря на все принятые меры "РКС-Самара" просит жителей города воздержаться от походов в центры обслуживания клиентов. Большинство вопросов можно решить дистанционно или чуть позже, после нормализации ситуации. Сотрудники "РКС-Самара" желают всем здоровья и спокойствия в любой обстановке.

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